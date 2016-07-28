YAŞ üyelerinden Anıtkabir ziyareti

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri, Başbakan Yıldırım, başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti. Yıldırım, Anıtkabir'e gelişinde, Aslanlı Yol'un başında komutanlar tarafından karşılandı.

Daha sonra YAŞ üyeleri, Başbakan Binali Yıldırım, başkanlığında üzerinde "YAŞ üyeleri" yazan çelenkle Aslanlı Yol'dan yürüdü.

Başbakan Yıldırım'ın, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu.

Yıldırım başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

"Türkiye ikinci bir kurtuluş mücadelesinden zaferle çıkmıştır"

Burada Anıtkabir özel defterini imzalayan Başbakan Yıldırım, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak huzurunuzdayız. Kurduğun Türkiye Cumhuriyeti'ni daima yüceltip, istiklal ruhuna sadık kalarak ülkemizi istikbale, emniyet ve güven içinde taşıma azmindeyiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de demokrasiye ve milli iradeye sadakatle bağlı olarak ülkemize hizmet etmeye devam edecektir. Türkiye, 15 Temmuz gecesi ikinci bir kurtuluş mücadelesinden zaferle çıkmıştır. Milletimiz iradesini hiçbir vesayet odağına teslim etmeyeceğini göstermiş, ülkesine ve demokrasisine kahramanca sahip çıkmıştır. Milyonlarca insanımız gözünü kırpmadan şehadete koşarken, bu yüce millet Milli Mücadele'deki istiklal ruhunu koruduğunu bütün dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Devletimize, milletimize ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kasteden bütün terör örgütlerini bertaraf edeceğimiz muhakkaktır.

2016 Yüksek Askeri Şura çalışmalarının ülkemize, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Huzurunda bir kez daha ifade etmek isterim ki bu millet kıyamete kadar, dimdik ayakta kalacak. Bu vatan dünya var oldukça bütünlüğünü koruyacak, bu bayrak kanımızın son damlasına kadar göklerde dalgalanacak, bu ezanlar, bu selalar semalarımızda sonsuza kadar yankılanacak. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Ruhun şad olsun."

Ziyaretin ardından, Başbakan Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar aynı araçla, YAŞ toplantısına ilk kez ev sahipliği yapacak olan Çankaya Köşkü'ne hareket etti.