Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

YAŞ üyelerinden Anıtkabir ziyareti

Yüksek Askeri Şura üyeleri, Başbakan Yıldırım, başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti.

YAŞ üyelerinden Anıtkabir ziyareti

Yüksek Askeri Şura üyeleri, Başbakan Yıldırım, başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti.

28 Temmuz 2016 Perşembe 10:49
482 Okunma
YAŞ üyelerinden Anıtkabir ziyareti
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri, Başbakan Yıldırım, başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti. Yıldırım, Anıtkabir'e gelişinde, Aslanlı Yol'un başında komutanlar tarafından karşılandı.

Daha sonra YAŞ üyeleri, Başbakan Binali Yıldırım, başkanlığında üzerinde "YAŞ üyeleri" yazan çelenkle Aslanlı Yol'dan yürüdü.

Başbakan Yıldırım'ın, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu.

Yıldırım başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

"Türkiye ikinci bir kurtuluş mücadelesinden zaferle çıkmıştır"

Burada Anıtkabir özel defterini imzalayan Başbakan Yıldırım, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak huzurunuzdayız. Kurduğun Türkiye Cumhuriyeti'ni daima yüceltip, istiklal ruhuna sadık kalarak ülkemizi istikbale, emniyet ve güven içinde taşıma azmindeyiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de demokrasiye ve milli iradeye sadakatle bağlı olarak ülkemize hizmet etmeye devam edecektir. Türkiye, 15 Temmuz gecesi ikinci bir kurtuluş mücadelesinden zaferle çıkmıştır. Milletimiz iradesini hiçbir vesayet odağına teslim etmeyeceğini göstermiş, ülkesine ve demokrasisine kahramanca sahip çıkmıştır. Milyonlarca insanımız gözünü kırpmadan şehadete koşarken, bu yüce millet Milli Mücadele'deki istiklal ruhunu koruduğunu bütün dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Devletimize, milletimize ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kasteden bütün terör örgütlerini bertaraf edeceğimiz muhakkaktır.

2016 Yüksek Askeri Şura çalışmalarının ülkemize, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Huzurunda bir kez daha ifade etmek isterim ki bu millet kıyamete kadar, dimdik ayakta kalacak. Bu vatan dünya var oldukça bütünlüğünü koruyacak, bu bayrak kanımızın son damlasına kadar göklerde dalgalanacak, bu ezanlar, bu selalar semalarımızda sonsuza kadar yankılanacak. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Ruhun şad olsun."

Ziyaretin ardından, Başbakan Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar aynı araçla, YAŞ toplantısına ilk kez ev sahipliği yapacak olan Çankaya Köşkü'ne hareket etti.

AA

Son Güncelleme: 28.07.2016 10:50
Anahtar Kelimeler:
Yüksek Askeri ŞuraYAŞAnıtkabirAnkaraAslanlı YolAtatürkTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ