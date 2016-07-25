YAŞ ilklere sahne olacak

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ilk defa Çankaya Köşkü'nde toplanacak.

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında ilk kez Çankaya Köşkü'nde Perşembe günü gerçekleştirilecek toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) terfi ve atamaların yanı sıra Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi de tüm ayrıntılarıyla ele alınacak.

Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda, "Çakmak Salonu"nda yapılan "çok gizli" nitelikli toplantı ilk defa karargah dışında yapılacak. Toplantıya, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da ilk kez katılacak.

Toplantıda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Orgeneral Kamil Başoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar da yer alacak.

Toplantıda iki korgeneral

YAŞ üyesi Orgeneral Akın Öztürk, FETÖ'nün darbe girişimi dolayısıyla açılan soruşturma kapsamında tutuklanması nedeniyle toplantıya katılamayacak. Yine aynı sebeple tutuklu olan 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin yerine 2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral İsmail Metin Temel toplantıda yer alacak.

Darbe girişiminin ardından yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle GATA'da tedavi altına alınan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin de şura toplantısına katılamaması gündemde. Tedavisi süren Mendi'nin yerine toplantıya Jandarma Genel Komutan Vekili Korgeneral İbrahim Yaşar'ın katılması öngörülüyor. Bu durumda, TSK kadrolarındaki orgeneral ve oramirallerin katıldığı YAŞ'ta iki korgeneral yer alacak.

Komuta kademesi ve jandarmanın durumu

TSK'daki terfi ve atamaların ele alındığı şuranın en önemli gündemini ise FETÖ'nün darbe girişimi oluşturacak. Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK'da yapılanma çalışmalarının ele alınacağı toplantıda, darbe girişimiyle ilişkili oldukları iddia edilen 100'ü aşkın general ve amiral ile bini aşkın subay ve astsubayın durumuna ilişkin de karar verilmesi bekleniyor.

OIağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname kapsamında TSK Personel Kanunu'na tabi personelle ilgili ihraç kararının kuvvet komutanının teklifi, Genelkurmay Başkanı'nın inhası ve Milli Savunma Bakanı'nın onayıyla yapılabileceği de belirtiliyor.

Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarında ise ihraç kararının, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik komutanlarının kendi personellerine ilişkin teklifleri ve İçişleri Bakanı'nın onayıyla alınabileceği ifade ediliyor.

Görev süreleri dolmayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ünal'ın teamüller gereği görevlerine devam etmesi bekleniyor. Ancak FETÖ'nin darbe girişiminin ardından komuta kademesinin durumu şuranın merak edilen konularının başında yer alıyor.

Ayrıca, İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın Jandarma Genel Komutanlığının atama, sicil, eğitim de dahil olmak üzere tamamıyla Bakanlığa bağlanacağını açıklaması üzerine Jandarma Genel Komutanlığına atama yapılıp yapılmayacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor.

YAŞ'ın geçen yıl gerçekleştirilen toplantısında görev süresi bir yıl uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun görev süresi yeniden uzatılmazsa yerine Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele'nin atanması bekleniyor.

Karargahlarda yoğun mesai

Köşk'te perşembe günü yapılacak YAŞ öncesi karargahlarda yoğun mesai harcanıyor. Başta Genelkurmay Başkanlığı Karargahı olmak üzere kuvvet komutanlıklarında şurada gündeme gelecek konular ve personelin durumuna ilişkin uzun toplantılar yapılıyor. Kuvvet komutanları karargahlarındaki toplantılara başkanlık ediyor. Milli Savunma Bakanlığında da Bakan Işık başkanlığında çalışmalar yapılıyor.