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Yarın Regaib Kandili

Prof. Görmez, "Regaib Kandili, bitmek bilmeyen arzu ve isteklerin muhasebesi için lütfedilen mübarek bir gecedir" dedi

Yarın Regaib Kandili

Prof. Görmez, "Regaib Kandili, bitmek bilmeyen arzu ve isteklerin muhasebesi için lütfedilen mübarek bir gecedir" dedi

23 Mayıs 2012 Çarşamba 15:19
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Yarın Regaib Kandili
ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Regaib Kandili'nin, bitmek tükenmek bilmeyen arzu ve isteklerin, insanları esir alan aşırı tutkuların ve bütün bu arzular doğrultusunda ortaya konulan çaba ve gayretlerin muhasebesini yapmak için Allah'ın her yıl lütfettiği mübarek bir gece olduğunu belirtti.

Görmez, üç ayların başlaması ve Regaib Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, 24 Mayıs Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecenin, büyük bir imkan ve fırsat mevsiminin; rahmet, bereket ve mağfiret ikliminin habercisi olarak gelen mübarek Regaib Kandili olduğunu ifade etti.
Regaib gecesi için referans olarak verilen İnşirah suresinde, insanın gönül ferahlığını yakalaması ve zorlukları yenmesi ve üzerindeki boyundurukları atması için ''Rağbetiniz sadece Rabbinize olsun'' buyrulduğunu belirten Görmez, Regaib'in arzu ve istekleri, emel ve tutkuları, rağbetleri iyiye, doğruya, güzele, faydalı olana, Regaibi Allah'a yöneltme, bütün işleri Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun hale getirme çabası olduğunu vurguladı.
Cenab-ı Hakk'ın engin rahmetine, ilahi lütuf, inayet, ihsan ve ikramlarına mazhar olan bu mübarek gün ve gecelerde insanların kendini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirten Görmez, şunları kaydetti:
''Günah ve hatalarımızla yüzleşelim. Nefis muhasebesi yapalım. Din-i mübin-i İslam'ın manevi ikliminde gönül huzuru, istikamet ve öz güven kazanmaya çalışalım. İhtiraslarımızı dizginleyip menfaat ve çekişmelerden uzak duralım. Kendimizden ve aile fertlerimizden başlayarak bütün akraba ve komşularımıza varıncaya kadar toplumun tüm kesimleri arasında sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulması, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesi, insani ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşması için azami gayret gösterelim.''

AA

Son Güncelleme: 23.05.2012 07:20
Anahtar Kelimeler:
Regaib Kandili
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