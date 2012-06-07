Yarın karne günü

Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 17 milyon öğrenci, yarın karne alacak.

Öğrenciler, 180 iş günü ve yaklaşık 8 ay süren eğitim-öğretim yılı maratonunun yorgunluğunu, 3 ay sürecek yaz tatilinde atacak.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer de, Van'da düzenlenecek törenle öğrencilere karnelerini dağıtacak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 147 İletişim Merkezi'nin binasının da açılışını gerçekleştirecek.

2011-2012 eğitim-öğretim yılı 19 Eylül 2011 tarihinde başlamış, öğrenciler 23 Ocak-3 Şubat 2012 tarihleri arasında yarıyıl tatili yapmıştı.

İlköğretim ve lise son sınıf öğrencileri mezun olmanın yanı sıra, yaz tatilinde her yıl olduğu gibi sınava girme, sınav sonucu öğrenme, tercih yapma ve kayıt heyecanı yaşayacak.