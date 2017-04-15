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"Yarın akşam inşallah bu millet kendi bayramını yapacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Yarın akşam inşallah bu millet kendi bayramını yapacak. Bazıları şöyle diyor, 'evet' diyen de 'hayır' diyen de, kardeşim 'hayır' diyeni anlayışla karşılarım ama evetle hayırı aynı kefeye koyamam." dedi.

"Yarın akşam inşallah bu millet kendi bayramını yapacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Yarın akşam inşallah bu millet kendi bayramını yapacak. Bazıları şöyle diyor, 'evet' diyen de 'hayır' diyen de, kardeşim 'hayır' diyeni anlayışla karşılarım ama evetle hayırı aynı kefeye koyamam." dedi.

15 Nisan 2017 Cumartesi 11:59
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"Yarın akşam inşallah bu millet kendi bayramını yapacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuzla Buluşması'nda halka hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kandil 'hayır' diyorsa, bölücü başının olduğu İmralı 'hayır' diyorsa, Pensilvanya'daki şarlatan 'hayır' diyorsa demek istikametimiz doğru değil mi? Yarın bir de sandıktan Allah'ın izniyle evetler patladığı zaman ne olacağını düşünün." dedi.

Erdoğan, "Yarın akşam inşallah bu millet kendi bayramını yapacak. Bazıları şöyle diyor, 'evet' diyen de 'hayır' diyen de, kardeşim 'hayır' diyeni anlayışla karşılarım ama evetle hayırı aynı kefeye koyamam, aynı kefede, aynı torbada nasıl durur, olur mu böyle bir şey? Anlayışla karşılarız o ayrı mesele. Niye? Demokrasi bu. Ama eğer hepsini aynı yerde tartacak olursak neden bu kadar mücadele veriyoruz ki? Değil mi?" diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanTuzla BuluşmasıPensilvanya
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