Yargıtay'ın yeni başkanı Ali Alkan oldu

ANKARA - Yargıtay Birinci Başkanlığı'na Onüçüncü Hukuk Dairesi Başkanı Ali Alkan ilk turda seçildi.Nazım Kaynak'ın yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalan Yargıtay Birinci Başkanlığı için Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca seçim yapıldı.



Seçimin ilk turunda başkanlığa Onüçüncü Hukuk Dairesi Başkanı Ali Alkan seçildi. Diğer adaylar Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanı Kemalettin Yüksel 39, Beşinci Ceza Dairesi Başkanı Ahmet Ceylani Tuğrul 92 oyda kaldı.

Başkan Ali Alkan, önümüzdeki saatlerde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

Ali Alkan'ın özgeçmişi

Ali Alkan, 9 Şubat 1950 tarihinde Kızılcahamam'da doğdu. Ankara Yıldırım Beyazıt Lisesi'ni bitiren Alkan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1973 yılında mezun oldu.

Ankara'da hakim adayı olarak mesleğe başlayan Alkan, sırasıyla Pervari, Çayıralan, Haymana Hakimliği, Ankara Ticaret Mahkemesi Üyeliği ve Başkanlığı ile Ankara Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

26 Mayıs 1997 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Ali Alkan, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca 14 Eylül 2009 tarihinde Yargıtay Onüçüncü Hukuk Dairesi Başkanlığı'na seçildi. Alkan, evli ve bir çocuk babası