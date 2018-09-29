Yargıtay 'hain' sözünü hakaret kabul etti

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Hainler korkak olur" sözünün eleştiri sınırlarını aştığına ve hakaret olduğuna hükmetti.

Onur Altınkaynak, 2013 yılında, Aydın Nazilli'de, Tüm Gençlik Birliği isimli oluşum altında düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Altınkaynak, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, "Değerli dostlar, malumunuz iki, üç ay öncesinde Tayyip Erdoğan, Nazilli Devlet Hastanesinin açılışına geleceğini söylemişti, şaşırtmadı bizi gelemedi. Neden şaşırmadık? Çünkü hainler korkak olur." ifadesini kullandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, Altınkaynak hakkında, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçundan dava açtı.

Aydın 2. Sulh Ceza Mahkemesi, Başbakanın siyasi politikalarıyla ilgili eleştiri hakkını kullandığı, bu hakkın Anayasa ve Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'yle güvenceye alındığı, söylenen sözlerin ifade ve eleştiri özgürlüğü sınırları içerisinde kaldığı gerekçeleriyle sanığın beraatine karar verdi.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 18. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin beraat kararını onadı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise daire kararına itiraz etti.

İtirazda, "Hain" sözcüğünün, Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük'te, "Hıyanet eden kimse", "Zarar vermekten, üzmekten veya kötülük yapmaktan hoşlanan kimse" ve "Kötü niyetli olan kimse" anlamlarıyla tanımlandığı belirtildi.

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin konuya ilişkin bir kararına da yer verilen itirazda, karar ve "Hain" sözcüğünün kelime anlamı birlikte değerlendirildiğinde, sanığın Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına söylediği sözlerin, eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı, incitici, küçük düşürücü, toplum içindeki saygınlığını zedeleyici nitelikte olduğu ve hakaret suçunu oluşturduğu kaydedildi.

İtiraz üzerine dosya, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun gündemine geldi. Kurul, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını yerinde buldu ve Başbakana yönelik söylenen "Hainler korkak olur" ifadesinin hakaret suçunu oluşturduğuna hükmetti.