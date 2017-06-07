Yargıtay'da seçim

ANKARA

Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit tarafından, Yargıtay Genel Sekreterliğine 12. Ceza Dairesi Üyesi Yusuf Ziyaattin Cenik seçildi.

Amasya'da 1965 yılında dünyaya gelen Cenik, Ankara Üniversitesi Hukuku Fakültesinden mezun oldu. Mesleğe Amasya hakim adayı olarak başlayan Cenik, sırasıyla Tokat Turhal, Bitlis Hizan, Çankırı Eldivan, Kırşehir ve Çanakkale Cumhuriyet savcısı olarak görev yaptı.

Cenik, daha sonra Adalet Bakanlığında tetkik hakimliği, daire başkanlığı ve Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu, 2011'de Yargıtay Üyeliğine seçildi. Cenik, evli ve iki çocuk babası.