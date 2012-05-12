Yargıtay Başkanı Alkan, mazbatasını aldı

Yargıtay Başkanı Ali Alkan, tarafsızlık ve bağımsızlığın yargı erkinin vazgeçilmez ilkesi olduğunu belirterek, ''Biz dün olduğu gibi bugün ve yarın da tarafsızlık ve bağımsızlıktan ödün vermeyeceğiz'' dedi.



Alkan, kendisi ve Birinci Başkanvekili Mahmut Bilgen için Yargıtay Konferans Salonu'nda yapılan mazbata törenindeki konuşmasında, 38 yıllık meslek yaşantısının ardından, 144 yıllık bir yüksek mahkeme olan Yargıtay'ı temsil ve yönetmek gibi onurlu ve ağır bir yükün altına girdiğini söyledi.

Kendisini bu göreve layık gören genel kurul üyelerine teşekkür eden Alkan, ''Kurumumuzun bugünlere gelmesinde ve saygın yerini korumasında emeği geçen, adalet hizmeti gibi zor bir görevi insanüstü bir çabayla bugüne kadar yerine getiren tüm çalışanlara da teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.

Alkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Sayın Kaynak; saygın ve mütevazi kişiliği, çalışkanlığı, ekip çalışmasına önem vermesi ve yeniliklere açık yaklaşımıyla bize örnek alınacak bir yönetim anlayışı bırakmıştır. Kendisinin yargıya ve Yargıtay'a bugüne kadar sunduğu hizmetler asla unutulmayacaktır. Sayın Kaynak'ın yanında burada sayın başkanvekili Sanlı'dan bahsetmeden geçemeyeceğim. Sayın Sanlı, hem başkanvekilliğinde hem de Hukuk Genel Kurulu başkanlığında gösterdiği özverili çalışmalarla Yargıtay da unutulmayacak izler bırakmıştır. Hukuk Genel Kurulu başkanlığı süresince genel kurul yönetimindeki başarısı ve hukuka olan katkıları kendinden sonraki başkanlara örnek teşkil etmektedir. Yargıtay olarak kendilerine teşekkür ederiz.''

Yasama, yürütme ve yargının, kuvvetler ayrılığı ilkesine göre ve anayasanın çizdiği sınırlar içerisinde faaliyetlerini yürüttüğünü anımsatan Alkan, ''Tarafsızlık ve bağımsızlık ise yargı erkinin vazgeçilmez en temel ilkeleridir. Biz dün olduğu gibi bugün ve yarın da tarafsızlık ve bağımsızlıktan ödün vermeyeceğiz. Ayrıca kuvvetler ayrılığı ilkesinin devleti oluşturan kurumların çatışması olmadığını da belirtmek isterim'' ifadelerini kullandı.

-''Sivil ve demokratik bir Anayasa yapılması temennimizdir'' -

''Hukukun üstün olduğu, insan onurunun, temel hak ve özgürlüklerinin öne çıktığı, evrensel hukuk ilkelerinin dikkate alındığı sivil ve demokratik bir Anayasa yapılması temennimizdir'' diyen Alkan, şunları söyledi:

''Adaletin bir an önce gerçekleşmesi ve toplumun beklentilerine cevap verebilmek için bütün çabamızla çalışma azmindeyiz. Yargıtay'daki aşırı iş yükünden kaynaklanan gecikmeler nedeniyle yargılamalar makul süre içinde bitirilememekte ve hak kayıpları yaşanmaktadır. Bunun bilincinde olarak bizim de en öncelikli ve önemli sorunumuz Yargıtay'daki iş yükünün makul düzeye indirilmesidir. Bunun için Sayın Kaynak döneminde başlatılan ve sonuçlarını vermeye başlayan çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz.''

Yargıtay'ın öncelikli sorunlarından birinin de bina sorunu olduğunu bildiren Alkan, Yargıtay'ın şuan 6 ayrı binada hizmet verdiğini bildirdi.

Alkan, şunları kaydetti:

''Yakın bir gelecekte aramıza katılacağını ümit ettiğimiz 271 tetkik hakimi arkadaşımız için 7. binaya ihtiyaç olmuştur. Bunun temini için çalışmalarımız başlamış bulunmaktadır. Önceki dönemde Yargıtay'a İncek Mevkii'nde arsa tahsisi yapılmıştır. Resmi devir işlemleri tamamlandıktan sonra Yargıtay'a yaraşır modern, adli mimariye uygun ve ihtiyaçlarına cevap veren bir binanın en kısa sürede inşası için arkadaşlarımla birlikte var gücümüzle çalışacağız. Yargıtay'ın amaç ve hedeflerine ulaşmada izlenecek stratejileri belirleyen 'Yargıtay 2010-2014 Stratejik Planı' doğrultusunda eksikliklerimizi tamamlayarak zayıf yönlerimizi güçlendirecek, gerekli önlemleri alacağız. Yargının ve Yargıtay'ın birikmiş sorunlarının çözümüne bir nebze katkımız olursa ben ve yönetimim kendimizi mutlu addedeceğiz.''

-''Mahkeme kadıya mülk değil''-

Eski Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak ise konuşmasında, ''Mahkeme kadıya mülk değil. Hep o anlayışla çalıştık, kişiler geçici makamlarsa kalıcıdır'' dedi.

''Sevdiğim bir arkadaşa görevi devretmenin sevincini yaşıyorum'' diyen Kaynak, ''Bugüne kadar Yargıtay'ın sorunlarını çözmek için çaba sarf ettik. Yapılacak daha çok iş var. Ali Alkan bayrağı daha ileriye götürecek ve var gücüyle çalışacaktır'' ifadelerini kullandı.

Alkan'a mazbatasını Yargıtay Başkanvekili İhsan Akçin verdi. Eski Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak da Alkan'a cübbesini giydirdi.

-Alkan'dan Anıtkabir ziyareti-

Mazbata töreninin ardından Yargıtay Başkanı Ali Alkan ve beraberindekiler, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı yoldan yürüyen Alkan ile beraberindeki Yargıtay üyeleri, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Anı fotoğrafı çekilmesinin ardından beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Alkan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

''Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk,

Yargıtay Başkanı seçilmem nedeniyle huzurunuzdayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin, çağdaş bir hukuk devleti olması için gösterdiğiniz ilkeler ışığında, insan onurunu ve hukuku üstün tutarak, bireylerin kendini özgür ve güvende hissettiği bir Türkiye hedefine ulaşmayı amaç edinmiş bulunmaktayız.

Yargıtay olarak adaleti hızlı, etkin, şeffaf, bağımsız ve tarafsız bir şekilde gerçekleştirmek, temel hak ve özgürlükleri evrensel hukuk ilkeleri ışığında daha ileriye taşımak için üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirme azim ve kararlılığında olduğumuzu yineliyoruz.

Manevi huzurunuzda saygı ile eğiliyoruz. Ruhun şad olsun.''