Yargıda SEGBİS yaygınlaştırılacak

Adalet Bakanlığı, ifade ve savunmalar sırasında ses ve görüntü alabilen ve duruşmaların kaydedilmesini sağlayan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) kullanılan yerlerin 2018 yılında yaygınlaştırılması için çalışma başlattı.

Bakanlığın, SEGBİS'in bütün adalet teşkilatında yaygınlaştırılması hedefi, hükümetin 2018 programında yer aldı.

Bu doğrultuda çalışma başlatan bakanlık, SEGBİS kullanımı için bazı bölgelerde altyapı çalışmaları yapacak.

Yapılan projelendirmelerin ardından 2018 yılı içerisinde yargıda SEGBİS kullanılan yerlerin sayısı artırılacak.

Bugüne kadar ceza ve hukuk mahkemelerinde 2 bin 541, cumhuriyet savcılıklarında 273, bölge adliye mahkemelerinde 56 yerde SEGBİS kuruldu. Ülke genelindeki 222 ceza infaz kurumunda da 543 SEGBİS kullanıma sunuldu.