Yardım kuruluşlarının vekaletle kurban bedelleri açıklandı

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı ile Deniz Feneri Derneği tarafından Kurban Bayramı öncesinde vekalet yoluyla kesilecek kurban bedelleri açıklandı.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, yurt içi ve yurt dışında toplam 25-30 bin civarında kurban kesilmesi planlanıyor.

Afrika'da 400 lira, Asya'da 450 lira, Türkiye, Filistin Kampları ve Balkanlar'da 850 lira ile Gazze'de bin 300 lira olmak üzere 4 farklı kurban bedeli belirleyen dernek, 33 ülkede yapacağı kurban organizasyonunun kesimlerini kayda alıp, görüntüleri bağışçılara internet sitesi üzerinden ulaştıracak.

Derneğe bağış yapmak isteyenler kurban bedellerini, Ziraat Bankası, Türkiye Finans, KuveytTürk, Vakıfbank ve Halkbank'ın internet sitelerinde bulunan bağış/kurumsal tahsilat sistemine ya da derneğin internetteki bağış sayfasından kredi kartıyla ödeyebilecek.

İHH İnsani Yardım Vakfı

Bu sene "25 Yıldır Ümmete Kurban" sloganıyla kurban organizasyonunu gerçekleştirmeyi planlayan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, 106 ülke ve bölgede yaklaşık 2 milyon ihtiyaç sahibine ulaşılması hedefleniyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından yurt içinde ve yurt dışında vekaletle kurban bedeli 620 lira olarak belirlenirken, kurbanda önceliğin mülteci kamplarına, savaş, doğal afet, kronik açlık ve yoksulluk çeken bölgelere, yaşlılara, kimsesizlere, dullara, yetimhanelere, okullara ve hastanelere verileceği öğrenildi.

Kurbanlarını İHH İnsani Yardım Vakfına bağışlamak isteyenler, "ihh.org.tr/bagis" internet adresi üzerinden, vakfın il ve ilçe temsilciliklerinden, PTT şubeleri ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla kurban bedellerini ödeyebilecek. Ayrıca, vakfa ait "0212 631 21 21" numaralı çağrı merkezi aranarak da kurban bağışında bulunulabilecek.

Vakıf tarafından bu sene Kurban Bayramı'nda 23 bin 400 yetime bayramlık kıyafet yardımı dağıtılması da planlanıyor. Bayramlık bağışı yapmak isteyen vatandaşlar, "BAYRAMLIK" yazıp 4072'ye göndererek 16 lira, "ihh.org.tr/bagis/yetimgiyindirme" internet adresi üzerinden de istedikleri tutarda bağış yapabilecek.

Deniz Feneri Derneği

Deniz Feneri Derneğince ise vekaletle kurban bedeli yurt içinde 840 lira, yurt dışında ise 440 lira olarak belirlenirken, Filistin için kurban bedelinin ise bin 100 lira olduğu açıklandı.

Dernek tarafından bağışta bulunan vatandaşlara, kurbanlar kesildiğinde kısa mesaj, bayram sonrasında kurban kesim sertifikası ve görüntüsü ulaştırılacak.

Derneğin yurt dışındaki kurban organizasyonu, Çad, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gana, Kenya, Moritanya, Nijer, Somali, Sudan, Tanzanya, Uganda, Lübnan, Afganistan, Bangladeş, Endonezya, Filipinler, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Pakistan, Sri Lanka ve Tayland'da yapılacak.