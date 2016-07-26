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Yarbay Karakuş tutuklandı

FETÖ'nün darbe girişimi soruşturmasında Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Öztürk'ün damadı Yarbay Karakuş ile 143. Filo komutanı Yarbay Azimetli tutuklandı.

Yarbay Karakuş tutuklandı

FETÖ'nün darbe girişimi soruşturmasında Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Öztürk'ün damadı Yarbay Karakuş ile 143. Filo komutanı Yarbay Azimetli tutuklandı.

26 Temmuz 2016 Salı 09:42
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Yarbay Karakuş tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖdarbe girişimine ilişkin soruşturmanın şüphelilerinden, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün damadı Yarbay Hakan Karakuş ve 15 Temmuz gecesi bombardımana katıldığı belirtilen Pilot Yarbay Mustafa Azimetli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ darbe girişiminin ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 141. Filo Komutanı Pilot Yarbay Karakuş ve 143. Filo Komutanı Pilot Yarbay Azimetli Ankara Batı Adalet Sarayına getirildi. Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine çıkarıldı.

Mahkeme, Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Öztürk'ün damadı olan ve darbe girişiminin yapıldığı gece bombardımanda kullanılan uçakları koordine ettiği belirtilen Yarbay Karakuş ile 15 Temmuz gecesi bombardımana katıldığı öne sürülen Yarbay Azimetli'nin tutuklanmasına karar verdi.

Karakuş ve Azimetli, Akıncı Hava Üssü lojmanlarında gözaltına alınmış ve şüphelilerin evlerinde 1'er dolarlık banknotlar ile örgütsel doküman niteliğinde dijital kayıtlar bulunmuştu. 

AA

Son Güncelleme: 26.07.2016 09:43
Anahtar Kelimeler:
AnkaraMustafa AzimetliAkın ÖztürkPilot YarbayDarbe GirişimiFETÖFetullahçı Terör ÖrgütüHava Üssü Lojmanları
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