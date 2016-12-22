Açıklamada, "10 Aralık'ta Beşiktaş ilçemizde gerçekleşen menfur terör saldırısı sonrası bugün 13.00 itibarıyla hastanelerimizde tedavisi süren hasta sayımız 71'dir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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