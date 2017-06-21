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Yaprak sigara kağıdına düzenleme

Yaprak sigara kağıdının üretim ve ticaretine yönelik bir dizi kriter belirlendi. Bundan sonra yaprak sigara kağıdında, şekerler veya tatlandırıcılar kullanılamayacak.

Yaprak sigara kağıdına düzenleme

Yaprak sigara kağıdının üretim ve ticaretine yönelik bir dizi kriter belirlendi. Bundan sonra yaprak sigara kağıdında, şekerler veya tatlandırıcılar kullanılamayacak.

21 Haziran 2017 Çarşamba 10:41
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Yaprak sigara kağıdına düzenleme

Yaprak sigara kağıdının üretim ve ticaretine yönelik bir dizi kriter belirlendi.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun, Yaprak Sigara Kağıdının Teknik Düzenlemelere Uygunluğunun Belirlenmesine İlişkin Kurul Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yaprak sigara kağıdında, şekerler veya tatlandırıcılar kullanılamayacak.

Yaprak sigara kağıdının üzerinde yer alması gereken marka veya mamulat çeşidine özgü ve diğerlerinden farklılığını ortaya koyan çizgi, şekil, figür, logo ve işaretler veya herhangi bir yasal işaret, uyarı için kullanılanlar ile yaprak sigara kağıdını beyazlatmak için olanlar hariç, kağıdın üretiminde renklendiriciden yararlanılamayacak.

Türkiye'de üretilerek veya ithal edilerek piyasaya arz edilen yaprak sigara kağıdının üretiminde; sigara kağıdında, üzerinde kullanılan mürekkepte, kenar ek yeri yapıştırıcısında veya üründe herhangi bir şekilde benzen, metilen klorür, tetra kloro etilen, glioksal, mineral yağ, hidrojenle muamele edilmiş hafif, ağır naftenik kullanılamayacak.

Yaprak sigara kağıdı birim paketlerinin görülebilir dış ambalajı, açma şeridi, iç ambalajı ile yaprak sigara kağıdı üzerinde, bu ürün özellikleri, sağlık etkileri, tehlikeleri veya emisyonları ile ilgili yanıltıcı ve eksik bilgi verilemeyecek.

Türkiye'de ihraç amacıyla üretilen yaprak sigara kağıtları bu karar kapsamında değerlendirilmeyecek.

AA

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