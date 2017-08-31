Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
110345
ALTIN
145.448
DOLAR
3.4585
STERLİN
4.4585
EURO
4.1121
'Yandex' ile uyarıyor
'Yandex' ile uyarıyor
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Belhanda: Hayattaki kahramanım Hz. Muhammed
Hayattaki kahramanım Hz. Muhammed
Bizanslıların dini merkezi olan adada günlük yaşantı araştırılıyor
Bizanslıların dini merkezi olan adada...
Gençlerbirliği'nde Ümit Özat ile yollar ayrıldı
Gençlerbirliği'nde Ümit Özat ile yollar...

'Yandex' ile uyarıyor

İçişleri Bakanlığı, sürücüleri, trafik kazalarının yoğun yaşandığı bin 800 nokta hakkında navigasyon uygulaması "Yandex" üzerinden uyarmaya başladı.

'Yandex' ile uyarıyor

İçişleri Bakanlığı, sürücüleri, trafik kazalarının yoğun yaşandığı bin 800 nokta hakkında navigasyon uygulaması "Yandex" üzerinden uyarmaya başladı.

31 Ağustos 2017 Perşembe 11:19
0 Okunma
'Yandex' ile uyarıyor

İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarının yoğun görüldüğü bin 800 nokta hakkında navigasyon uygulaması "Yandex" üzerinden sürücüleri uyarıyor.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bayram tatilinde trafik kazalarını önleyebilmek amacıyla gerekli tedbirleri alan bakanlık, navigasyon uygulaması "Yandex" ile iş birliği yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla gerçekleştirilen iş birliği doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca, bayramlarda en çok ölümlü kazaların yaşandığı yol güzergahlarında yolculuk yapan sürücüler bu uygulama üzerinden uyarılmaya başlandı.

Tatil süresince trafik kazalarının önlenmesinin amaçlandığı mesaj uygulaması, Türkiye genelinde kritik bin 800 noktada devreye alındı.

Uygulamayla, ölümlü kazaların yoğun yaşandığı yol güzergahında olduğu konusunda uyarılan sürücülere "Dikkat kaza riski! Frene değil, kurala güven" mesajı gösteriliyor.

Daha önce de aynı yol güzergahlarındaki mola yerlerini lokasyon bazlı SMS ile sürücülere bildiren bakanlık, bu uygulamalarla trafik kazalarını en aza indirmeyi hedefliyor.

Alınan önlemler sayesinde geçen yıllara oranla bu yıl bayram tatili süresince meydana gelen trafik kazalarında yüzde 50 azalma yaşandığı belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıTrafik KazalarıYandex
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devrilen LPG tankeri yolu kapattı
Devrilen LPG tankeri yolu kapattı
İzmir'de cezaevi aracı geçişi sırasında patlama
İzmir'de cezaevi aracı geçişi sırasında patlama
Kızılay 125 bin kurban hissesine ulaştı
Kızılay 125 bin kurban hissesine ulaştı
Diyarbakır'da 600 kilogram patlayıcı düzeneği bulundu
Diyarbakır'da 600 kilogram patlayıcı düzeneği bulundu
Donanma Komutanlığı kapılarını vatandaşlara açtı
Donanma Komutanlığı kapılarını vatandaşlara açtı
Terör saldırısında hayatını kaybeden 2 sivil toprağa verildi
Terör saldırısında hayatını kaybeden 2 sivil toprağa verildi
Başkentte Arakan için gıyabi cenaze namazı kılındı
Başkentte Arakan için gıyabi cenaze namazı kılındı
Öncüpınar Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu
Öncüpınar Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu
Yurtta 30 Ağustos coşkuyla kutlanıyor
Yurtta 30 Ağustos coşkuyla kutlanıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ