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Yalovalı balıkçılar, av sezonundan umutlu

Yalova'da tüm hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 1 Eylül'ü bekliyor.

Yalovalı balıkçılar, av sezonundan umutlu

Yalova'da tüm hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 1 Eylül'ü bekliyor.

28 Ağustos 2013 Çarşamba 10:45
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Yalovalı balıkçılar, av sezonundan umutlu

Yalova'da, av yasağının sona ereceği ve "Vira Bismillah" diyerek sezona başlayacakları 1 Eylül öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, balık bolluğu bekliyor.
Yalova Merkez İlçe Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Erdal Tokalak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm hazırlıklarını tamamlayan balıkçıların, yeni sezona başlamanın heyecanını yaşadığını söyledi.
Sezonun bereketli geçmesini beklediklerini dile getiren Tokalak, şöyle devam etti:
"Sezon 1 Eylül'de açılacak. Bu sene balıkçılar olarak sezondan beklentimiz çok. İlk etapta palamut balığı üzerine yoğunlaşıyoruz. Merkezdeki balıkçılarımız, teknelerinin bakımlarını yaptı, ağlarını yeniledi. 29-30 Ağustos'ta yaklaşık 70 tekneyle Karadeniz'e açılacaklar. Ağva, Şile, Kefken ve Boğazlı başta olmak üzere arkadaşlarımız daha önce çalıştıkları bölgelerde kasım ayına kadar avlanacak. Ekim ayında da lüfer avcılığı başlayacak. Lüferden sonra çinekop ve istavrit avı olacak. Daha sonra da hamsi avı başlayacak. Bundan sonra da kışın gelmesiyle herkes kendi bölgesine dönüp avlanmaya başlayacak. Gelen havadislere göre Karadeniz'de balık durumu çok iyi. Bu sene iyi balık olacağını umut ediyoruz."
Kentte yaşayan balıkçıların, tüm avcılık metotlarını uygulayabildiğine dikkati çeken Tokalak, tek endişelerinin, yunus balıklarının ağlara zarar vermesi olduğunu anlattı. Yunusların, Marmara Denizi ve Karadeniz'de ağlara ciddi zararlar verdiğini ifade eden Tokalak, "Bunu geçen yıllardan biliyoruz. İnşallah bu sene böyle bir şey yaşamayız" diye konuştu.
Sezona hazırlık yaparken önemli miktarlarda borçlandıkları bilgisini veren Tokalak, küçük ölçekte iş yapan bir balıkçının bile 30 bin lira borca girdiğini ve esnafın, masraflarını çıkarmak zorunda olduklarını kaydetti.
Eşiyle 35 yıldır balıkçılık yapan Haluk Güzel ise hazırlıklarını tamamladıklarını, her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanla sezonun açılmasını beklediklerini dile getirdi.

AA

Son Güncelleme: 28.08.2013 10:46
Anahtar Kelimeler:
Vira BismillahAv SezonuYalovalı BalıkçılarBalık Sezonu1 Eylül
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