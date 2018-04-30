Yalova'daki Hava Harp Okulu öğrencileri davasında mütalaa

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Yalova'daki Hava Harp Okulu öğrencilerinin İstanbul'a sevkine ilişkin davada, 16 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.
30 Nisan 2018 Pazartesi 16:11
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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Yalova'daki Hava Harp Okulu öğrencilerinin İstanbul'a sevkine ilişkin davada, 16 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Yalova'daki Hava Harp Okulu öğrencilerinin İstanbul'a sevkine ilişkin davada, 16 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.