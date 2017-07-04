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Yalova'da şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi

Yalova'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı evlerin alt katlarını su bastı, çiçek yetiştirilen seralar su altında kaldı.

Yalova'da şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi

Yalova'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı evlerin alt katlarını su bastı, çiçek yetiştirilen seralar su altında kaldı.

04 Temmuz 2017 Salı 15:49
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Yalova'da şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi

Yalova'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış, Çınarcık ilçesinde etkili oldu. İlçeye bağlı Koru beldesinde, yatağında ıslah çalışmaları süren derede taşkın oluştu. 

Önemli bölümü kesme çiçek olmak üzere birçok sera ile bazı binaların alt katları su altında kaldı. Bazı evlerin giriş katından çıkamayan vatandaşlar, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Taşkın nedeniyle Koru-Çınarcık yolu ulaşıma kapandı. Ulaşım alternatif yoldan sağlanıyor. 

Bölgeye gelen Vali Tuğba Yılmaz, AFAD yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yılmaz, olayın henüz çok sıcak olduğunu belirterek, "Gerekli incelemeleri başlattık. Taşkının yağmurdan mı derenin yanlış ıslahından mı olduğunu tespit edeceğiz, gereken neyse yapacağız." dedi.

"Zarar çok büyük"

Koru Belediye Başkanı Kamil Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çınarcık ilçesine bağlı beldede, taşkının yaşandığı alanda daha önce köprü bulunduğunu ve derenin köprünün altından geçtiğini söyledi.

Islah çalışmaları kapsamında söz konusu köprünün yıkıldığını, derenin geçişi için iki menfez yerleştirdiğini anlatan Yaman, şunları kaydetti:

"Biz bu konuda uyarılarda bulunduk. Bunun yeterli gelmeyeceğini, sıkıntı oluşturacağını söyledik ama bizim dinleyen olmadı. Taşkın olmasına imkan yoktu. Menfezler tıkanınca su baskını oldu. Bu bölge süs bitkisi üretimi yapan seraların olduğu bölge. Zarar çok büyük. Evler, seralar sular altında kaldı. Sadece benim 2 dönüm seram su altında kaldı."

Yaman, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün su taşkını yaşanan evlerde, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün de seralarda hasar tespit çalışması yaptığını belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
YalovaAfadşiddetli Yağış
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