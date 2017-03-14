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Yalova'da FETÖ/PDY sanıklarına özel duruşma salonu

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında yargılanacaklar için Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde duruşma salonu hazırlatıldı.

Yalova'da FETÖ/PDY sanıklarına özel duruşma salonu

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında yargılanacaklar için Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde duruşma salonu hazırlatıldı.

14 Mart 2017 Salı 13:16
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Yalova'da FETÖ/PDY sanıklarına özel duruşma salonu

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında yargılanacaklar için Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde duruşma salonu hazırlatıldı.

Enstitüdeki duruşma salonu İl Cumhuriyet Başavcısı Yıldırım Özgür tarafından basına tanıtıldı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür, bugüne kadar kentte FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 498 kişi hakkında işlem yapıldığını söyledi.

Yalova'da 185 tutuklunun yanı sıra 16 kişinin gözaltında bulunduğu hatırlatan Özgür, Yalova Hava Meydan Komutanlığındaki askerlerin yargılanmasının, eylemlerin gerçekleştiği İstanbul'da yapılacağını kaydetti. 

Bu arada, FETÖ'nün Yalova ana dosyasındaki soruşturmanın 15 Temmuz öncesine dayandığı, duruşmasının 21 Mart Salı günü saat 10.00'da görülmeye başlanacağı bildirildi.

Kentte FETÖ/PDY davası kapsamında yargılanacak sanıklar hakkında 5 ila 22,5 yıl hapis cezaları isteniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
YalovaFETÖDuruşma Salonu
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