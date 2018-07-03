Yalıya çarpan gemi Türkiye'den ayrıldı

İstanbul Boğazı'ndaki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan Malta bayraklı Vitaspirit adlı geminin, armatör tarafından 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz miktarının ödenmesi ve yalı sahipleri ile protokol imzalanması sonrasında, Türkiye'den ayrıldığı öğrenildi.

İstanbul Boğazı'nda 7 Nisan Cumartesi günü Beykoz'daki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarparak, yalının büyük çapta hasar görmesine neden olan ve yalı sahipleri tarafından zararlarının karşılanması amacıyla 50 milyon dolar miktarlı haciz konulan Malta bayraklı Vitaspirit adlı gemiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Protokol imzalandı

Kazanın ardından deniz ihtisas mahkemesi olan İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından konulan 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz sonrası Kıyı Emniyet Müdürlüğünce Ahırkapı açıklarına çekilen ve yaklaşık 3 aydır personeliyle birlikte burada bekletilen geminin ait olduğu şirket ile yalı sahipleri arasında bir protokol imzalandığı öğrenildi.

Gemiye ihtiyati haciz kararı koydurtan ve kazadaki kayıpla ilgili bilirkişi raporu hazırlatan mahkemeye yansımayan protokole göre, tarihi yalının onarımının gemi sahibi armatör tarafından üstlenildiği ve icra dairesine de mahkemece belirlenen 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz teminatının yatırıldığı kaydedildi.

Ayrıca, Kıyı Emniyet Müdürlüğünün kurtarma bedeli olarak belirlediği 5 milyon 231 bin dolarlık teminat miktarının da yatırıldığı ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz hafta İstanbul'dan ayrılan geminin seferlerine devam ettiği ve haczi kaldırılan gemiyle ilgili icra işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

Bilirkişi raporu: Zarar daha az

Öte yandan, gemi firması avukatları tarafından ihtiyati haciz için belirlenen 50 milyon dolarlık teminata itiraz edilen İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesinin, belirlediği uzmanlara yaptırdığı bilirkişi incelemesinin tamamlandığı da öğrenildi.

Mahkeme dosyasına sunulan bilirkişi raporuna göre yalıdaki zarar miktarının belirlenen 50 milyon doların altında olduğu da dile getirildi.

Olay

İstanbul Boğazı'nda 7 Nisan Cumartesi günü ilerleyen Malta bayraklı "Vitaspirit" isimli gemi, Kanlıca önlerinde gemi makinesinin tamamen durması nedeniyle Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmış, kazanın ardından yalıda büyük çapta hasar oluşmuştu.

Hasara uğrayan yalının sahipleri adına başvurulan Deniz İhtisas Mahkemesi olan İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi, Malta bayraklı geminin şimdilik 50 milyon dolar alacakla sınırlı olmak üzere ihtiyaten haczine hükmetmişti. Aynı mahkeme, geminin kaptanı ve iki personelinin, deniz kaza raporu hazırlanması için tanık olarak ifadelerine başvurmuştu.

Gemi sahibi firmanın avukatı Prof. Dr. Fehmi Ülgener, gemiye konulan 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz kararına itiraz ederek, miktarın düşürülmesini istemişti. Mahkeme de itiraz üzerine yalının uğradığı zararla ilgili bilirkişi incelemesi yapılmasına karar vermiş ve duruşmanın 11 Temmuz'da yapılmasına karar vermişti.

Ahırkapı açıklarında hareket etmesine izin verilmeyen gemi için, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de gemiyi kurtarma bedeli olarak belirlediği 5 milyon 231 bin dolar için icra takibi başlatmıştı. Başvurulan mahkeme, gemideki 62 bin ton dökme arpaya haciz koydurtmuştu.