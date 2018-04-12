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Yalıya çarpan gemi mürettebatı adliyede

İstanbul'da Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan Malta bayraklı geminin kaptanı dahil 3 kişi kazayla ilgili ifade vermek için İstanbul Adliyesine geldi.

Yalıya çarpan gemi mürettebatı adliyede

İstanbul'da Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan Malta bayraklı geminin kaptanı dahil 3 kişi kazayla ilgili ifade vermek için İstanbul Adliyesine geldi.

12 Nisan 2018 Perşembe 11:49
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Yalıya çarpan gemi mürettebatı adliyede

İstanbul Boğazı'ndaki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan Malta bayraklı geminin kaptanında da aralarında bulunduğu 3 kişi, deniz kazasına ilişkin ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine geldi.

İstanbul Boğazı'nda 7 Nisan Cumartesi günü ilerleyen Malta bayraklı Vitaspirit isimli geminin Beykoz'daki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmasıyla ilgili, deniz ihtisas mahkemesi olan İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesince rapor hazırlanacağı belirtildi.

Kazaya ilişkin hazırlanacak rapor ile ilgili gemi kaptanı Edgarda Deseo ile gemi mürettebatında yer alan 2 kişi ifade vermek için mahkemenin bulunduğu Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine geldi.

Gemi mürettebatının mahkemedeki ifade işlemleri sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul BoğazıHekimbaşı Salih Efendi YalısıMalta Bayraklı GemiBeykoz
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