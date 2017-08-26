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"Yalancıdan dışişleri bakanı olmaz"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Alman Dışişleri Bakanı Gabriel'in açıklaması hakkında, "Yalancıdan dışişleri bakanı olmaz.Saygısız bir yaklaşımda bulunmuştur. Bu Almanya'da da siyasetçilerin seviyesini göstermesi bakımından önemli." ifadelerini kullandı.

"Yalancıdan dışişleri bakanı olmaz"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Alman Dışişleri Bakanı Gabriel'in açıklaması hakkında, "Yalancıdan dışişleri bakanı olmaz.Saygısız bir yaklaşımda bulunmuştur. Bu Almanya'da da siyasetçilerin seviyesini göstermesi bakımından önemli." ifadelerini kullandı.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 17:30
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"Yalancıdan dışişleri bakanı olmaz"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Alman Dışişleri Bakanı Gabriel'in açıklaması hakkında, "Bir dışişleri bakanı bu kadar mesnetsiz, açıkça yalan olan bir bilgiyi kamuoyuyla paylaşmamalı. Sayın Gabriel Alman halkına da Türk halkına da dünya kamuoyuna da yalan söylemiştir. Yalancıdan dışişleri bakanı olmaz. Nezaket ve görgü kurallarını da çiğnemiştir. Fevkalade saygısız bir yaklaşımda bulunmuştur. Bu Almanya'da da siyasetçilerin seviyesini, çapını göstermesi bakımından önemli." ifadelerini kullandı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Bekir BozdağDışişleri Bakanı
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