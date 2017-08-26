Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Alman Dışişleri Bakanı Gabriel'in açıklaması hakkında, "Bir dışişleri bakanı bu kadar mesnetsiz, açıkça yalan olan bir bilgiyi kamuoyuyla paylaşmamalı. Sayın Gabriel Alman halkına da Türk halkına da dünya kamuoyuna da yalan söylemiştir. Yalancıdan dışişleri bakanı olmaz. Nezaket ve görgü kurallarını da çiğnemiştir. Fevkalade saygısız bir yaklaşımda bulunmuştur. Bu Almanya'da da siyasetçilerin seviyesini, çapını göstermesi bakımından önemli." ifadelerini kullandı.