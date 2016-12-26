Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

,

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

'nde

basın toplantısı

düzenledi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Doğu Halep'teki siviller ile muhaliflerin tahliyesine ilişkin bilgi veren Kalın, şöyle konuştu:

"Son üç hafta içerisinde özellikle Doğu Halep'teki sivillerin ve muhaliflerin tahliye edilmesiyle ilgili olarak ilgili makamlarımızın, Dışişleri Bakanlığımızın, Milli İstihbarat Teşkilatımızın ve diğer birimlerimizin yürüttüğü yoğun diplomasi çalışmaları neticesinde yaklaşık 44 bin kişi Halep'ten tahliye edildi, bunlar İdlib'e getirildi. Şu anda da İdlib'de bu insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması için her tür tedbir de alınmış durumda, çalışmalar da yürüyor."

AA