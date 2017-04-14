Yakınlarına 'Sabiha Gökçen’i kapatmaya gidiyoruz' mesajı göndermişler

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle 28’i tutuklu 62 asker hakkında açılan davanın 10. duruşması başladı.

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısında yapılan binadaki 2 No’lu salonda İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, 27 tutuklu sanık katıldı.

Mahkeme Heyeti Başkanı Ali Öztürk, avukatların tahliye taleplerine geçilmeden önce mahkemeye ulaşan yazıları okudu.

Söz konusu yazılarda sanıklardan ele geçirilen cep telefonu ve diğer dijital materyallerde sanıklarda terör örgütü FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock’a rastlanmadığını söyledi.

Söz konusu raporda, sanıklardan İbrahim Donat’ın Bank Asya hesabında toplamda 2 bin liralık bir para hareketliliğine rastlandığının anlatıldığını belirten Öztürk, sanıkların tüm mesaj ve WhatsApp yazışmalarının da mahkemeye ulaştığını kaydetti.

Mahkeme Başkanı Öztürk, bu yazışmalarında sanıkların bir kısmının 22.38’den sonra “sıkıyönetim ilan edildi”, “asker yönetime el koyuyor”, “Sabiha Gökçen’i kapatmaya gidiyoruz” şeklinde yakınlarına ve başka birlikteki görevlilere mesaj gönderdiklerinin anlaşıldığını ifade ederek, sanıklardan bazılarının ise “Bizi bir yere gönderdiler, anlayabilmiş değiliz” şeklinde mesajlaştıklarını anlattı.

Sanıklardan üsteğmen Uğur Can Bekhan’a ait cep telefonu ve diğer dijital materyallerde yapılan incelemede, “irtica unsurları” başlıklı bir belge ile “Köstebek: Fetullahçı istihbaratçılar” dosya metnine ulaşıldığını belirten Öztürk, bunların dışında “tevhid” adında şüpheli görülen Excel dosyasının şifreli olması nedeniyle bilişim ekiplerince de çözülemediğini ifade etti.

Duruşma sanık avukatlarının tahliye taleplerinin alınmasıyla sürüyor.