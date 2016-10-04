Yakılan Kur'an kursuna halk sahip çıktı

Van'da, 6-7 Ekim'de Kobani (Ayn el Arap) bahanesiyle bölgedeki birçok kentte ölümlerin yaşanmasına, çok sayıda özel ve kamu binası, iş yeri, banka, Kur'an kursu, okul ile aracın zarar görmesine neden olan izinsiz gösterilerin yarattığı tahribatın izleri, devlet imkanları ve vatandaşın da katkısıyla silindi.

HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te Kobani bahanesiyle 35 ilde terör örgütü yandaşlarınca gerçekleştirilen olaylarda, 2 polis şehit olmuş, onlarca kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda iş yeri, araç, kamu binası, okul, Kur'an kursu, dershane ve yurt binasına zarar verilmişti. İzinsiz gösteriler sırasında en fazla tahribatın yaşandığı kentlerin başında gelen Van'da ise 170 araç, 20 okul, 5 dini müessese, 40 kamu binası ve 523 iş yeri hasar görmüştü.

Valilik ve kaymakamlıklarda oluşturulan hasar tespit komisyonlarının incelemesinin ardından Başbakanlık tarafından gönderilen ödenekler, zarar gören vatandaşların hesaplarına aktarılırken, hasara uğrayan kamu ve dernek binaları, okullar ve Kur'an kursları da baştan sona yenilenerek hizmete açıldı.

Van ve ilçelerindeki hasar tespit çalışmalarının ardından zarar gören 98'i resmi 170 araç ile 40 kamu ve 11 siyasi parti binası, 20 okul, 9 banka şubesi, 5 dini müessese, 53 MOBESE kamerası, 22 banka ATM'si ve 523 iş yeri için Van Valiliğince 23 milyon 469 bin 13 lira ödeme yapıldı. Olayların en yoğun yaşandığı Erciş ilçesinde iş yeri zarar gören 291 esnafa 15 milyon 942 bin 336 lira kaynak aktarılarak yaraların kısa sürede sarılması sağlandı.

Yakılan Kur'an kursu hafız yetiştiriyor

Terör örgütü yandaşlarının molotofkokteyli atması sonucu kullanılamaz hale gelen İpekyolu İlçe Müftülüğüne bağlı Değerler Kur'an Kursu da devletin imkanları ve hayırseverlerin yardımıyla eskisinden daha iyi duruma getirildi.

Kurs yöneticisi Meryem Betül Arvas, yaptığı açıklamada, Kur'an kursunun olaylar sırasında büyük hasar gördüğünü ancak sağlanan destekler ile eskisinden daha iyi duruma getirildiğini söyledi.

Kursta çıkan yangın nedeniyle eşyaların kullanılamaz hale geldiğini anımsatan Arvas, "Kitaplarımız ve Kur'an-ı Kerimlerimiz için çok üzülmüştük. Kütüphanemizde büyük hasar olmuştu. Bunlar telafi edildi. Şimdi o günleri hatırlamamaya çalışıyoruz. Öğrenci potansiyelimiz de artıyor ve derslerimize devam ediyoruz. Devletimiz her şekilde bize maddi imkanları sağlayarak kursumuzu yeniledi. Farklı kentlerden hayırseverler, AK Parti teşkilatları dört koldan kursumuzu yenilemek için seferber oldu. Maddi ve manevi acıdan büyük destekler sağlandı. Kursumuz eskisinden daha iyi duruma geldi." diye konuştu.