Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
99084
ALTIN
142.985
DOLAR
3.5222
STERLIN
4.4848
EURO
3.9488
Kenya'da 7 katlı bina çöktü
Kenya'da 7 katlı bina çöktü
Organıyla umut oldu
Organıyla umut oldu
EGE'DE KORKUTAN DEPREM İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ 15.35 DE ARTÇI SARSINTI OLDU
EGE'DE KORKUTAN DEPREM İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ...
Beykoz'un 'Mozart'ı
Beykoz'un 'Mozart'ı
'Dünyayı tatlandıracak'
'Dünyayı tatlandıracak'

"Yakalanmasaydım tüm köydekileri öldürecektim"

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde 4 ayrı evde 5 kişiyi öldüren zanlı Atılgan K'nın ifadesinde, mermisinin bitmesi üzerine evine gidip kahvaltı yaptığını belirterek, "Yakalanmasaydım tüm köydekileri öldürecektim." dediği belirtildi.

"Yakalanmasaydım tüm köydekileri öldürecektim"

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde 4 ayrı evde 5 kişiyi öldüren zanlı Atılgan K'nın ifadesinde, mermisinin bitmesi üzerine evine gidip kahvaltı yaptığını belirterek, "Yakalanmasaydım tüm köydekileri öldürecektim." dediği belirtildi.

13 Haziran 2017 Salı 14:57
22 Okunma
"Yakalanmasaydım tüm köydekileri öldürecektim"

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde 4 ayrı evde av tüfeğiyle öldürülen 5 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden Bekir Kıran ile Mustafa, Hamit, Meryem ve Mehmet Tokat'ın cenazeleri, Cihanbeyli Devlet Hastanesindeki otopsilerin ardından ailelerine teslim edildi.

Cenazeler, öğle vakti Bulduk Mahallesi Camisi’ne getirildi.

Burada kılının cenaze namazı sonrası cenazeler, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

"Yakalanmasaydım tüm köyü öldürecektim"

İlçe Jandarma Komutanlığında gözaltında bulunan zanlı Atılgan K. ise işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Atılgan K'nin ifadesinde, olay günü hayvanlarını otlatıp mahalleye döndüğünü, av tüfeğiyle 4 ayrı evdeki 5 kişiyi öldürdüğünü, mermisinin bitmesi üzerine evine gidip kahvaltı yaptığını söylediği öğrenildi.

Yakalandığında üzerinde 14 dolu av tüfeği fişeği daha bulunan Atılgan K'nin, "Yakalanmasaydım tüm köydekileri öldürecektim." dediği belirtildi.

Evinde çok sayıda cinayet romanı bulundu

Zanlının evinde yapılan aramada çok sayıda cinayet romanı ve bilim kurgu kitabı bulunduğu, annesinin de güvenlik amacıyla ilçe dışındaki bir yakınının yanına gönderildiği bildirildi.

Olayın geçmişi

Cihanbeyli'nin kırsal mahallelerinden Bulduk'ta Atılgan K, dün, girdiği 4 ayrı evdeki Bekir Kıran (80), Mustafa, Hamit (50), Meryem (70) ve Mehmet Tokat'ı av tüfeğiyle vurmuş, Kıran ile Tokat ailesinden 4 kişi, saldırı sonucu yaşamlarını yitirmişti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Atılgan K'yi aynı mahalledeki evinde gözaltına almıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KonyaCihanbeyli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana karpuzu tescilleniyor
Adana karpuzu tescilleniyor
Ceylin'in dedesine 'Yakalanırsa bana da haber verin' demiş
Ceylin'in dedesine 'Yakalanırsa bana da haber verin' demiş
Erdoğan AK Parti Ankara İl Teşkilatı'nın iftarına katılacak
Erdoğan AK Parti Ankara İl Teşkilatı'nın iftarına katılacak
FETÖ davasının firarisi adli tıpçı tutuklandı
FETÖ davasının firarisi adli tıpçı tutuklandı
Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı
Van'da terör örgütü PKK'ya gece operasyonu
Van'da terör örgütü PKK'ya gece operasyonu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ