Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde 4 ayrı evde av tüfeğiyle öldürülen 5 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden Bekir Kıran ile Mustafa, Hamit, Meryem ve Mehmet Tokat'ın cenazeleri, Cihanbeyli Devlet Hastanesindeki otopsilerin ardından ailelerine teslim edildi.

Cenazeler, öğle vakti Bulduk Mahallesi Camisi’ne getirildi.

Burada kılının cenaze namazı sonrası cenazeler, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

"Yakalanmasaydım tüm köyü öldürecektim"

İlçe Jandarma Komutanlığında gözaltında bulunan zanlı Atılgan K. ise işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Atılgan K'nin ifadesinde, olay günü hayvanlarını otlatıp mahalleye döndüğünü, av tüfeğiyle 4 ayrı evdeki 5 kişiyi öldürdüğünü, mermisinin bitmesi üzerine evine gidip kahvaltı yaptığını söylediği öğrenildi.

Yakalandığında üzerinde 14 dolu av tüfeği fişeği daha bulunan Atılgan K'nin, "Yakalanmasaydım tüm köydekileri öldürecektim." dediği belirtildi.

Evinde çok sayıda cinayet romanı bulundu

Zanlının evinde yapılan aramada çok sayıda cinayet romanı ve bilim kurgu kitabı bulunduğu, annesinin de güvenlik amacıyla ilçe dışındaki bir yakınının yanına gönderildiği bildirildi.

Olayın geçmişi

Cihanbeyli'nin kırsal mahallelerinden Bulduk'ta Atılgan K, dün, girdiği 4 ayrı evdeki Bekir Kıran (80), Mustafa, Hamit (50), Meryem (70) ve Mehmet Tokat'ı av tüfeğiyle vurmuş, Kıran ile Tokat ailesinden 4 kişi, saldırı sonucu yaşamlarını yitirmişti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Atılgan K'yi aynı mahalledeki evinde gözaltına almıştı.