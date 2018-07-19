'Yahudi Ulus Devleti yasası Filistinlilerin haklarını hiçe sayıyor'

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yahudi Ulus Devleti yasası evrensel hukuk ilkelerini ayaklar altına almakta, Filistinlilerin haklarını hiçe saymaktadır." denildi.
AA
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yahudi Ulus Devleti yasası evrensel hukuk ilkelerini ayaklar altına almakta, Filistinlilerin haklarını hiçe saymaktadır." denildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yahudi Ulus Devleti yasası evrensel hukuk ilkelerini ayaklar altına almakta, Filistinlilerin haklarını hiçe saymaktadır." denildi.
AA