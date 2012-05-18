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Yabancılara mülk satışına onay

Gül, aralarında yabancılara mülk satışını da kapsayan düzenlemenin de bulunduğu 4 kanunu yayımlanmak üzere Başbakanlık'a gönderdi.

Yabancılara mülk satışına onay

Gül, aralarında yabancılara mülk satışını da kapsayan düzenlemenin de bulunduğu 4 kanunu yayımlanmak üzere Başbakanlık'a gönderdi.

18 Mayıs 2012 Cuma 08:22
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Yabancılara mülk satışına onay

     Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, aralarında yabancılara mülk satışını da kapsayan Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanunun da bulunduğu 4 kanunu onayladı.
     Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül, yabancılara mülk satışını da kapsayan ''Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'', ''Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanun'', ''Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' ve ''Afet Sigortaları Kanunu''nu yayımlanmak üzere Başbakanlık'a gönderdi.
     Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna göre, ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde, yabancılar Türkiye'de taşınmaz edinebilecek.
     Bu taşınmazların toplamı, özel mülkiyete konu alanlar için ilçe yüzölçümünün yüzde 10'unu, ülke genelinde ise kişi başına 30 hektarı geçemeyecek. Bakanlar Kurulu, 30 hektarı 2 katına çıkarabilecek.
Yabancı şirketlerin, askeri yasak ve güvenlik bölgelerinde taşınmaz almaları Genelkurmay Başkanlığı'nın, özel güvenlik bölgelerinde taşınmaz almaları ise valiliğin iznine tabi olacak.
     SeçimlerinTemel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, yurtdışında yaşayan vatandaşların Türkiye'deki seçimlerde, bulundukları ülkede oy kullanmasını kolaylaştırmayı ve vatandaşlık hukukundan kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılmasını amaçlıyor
     Afet Sigortaları Kanunu ''tsunami''yi zorunlu deprem sigortası kapsamına alınıyor.

AA

Son Güncelleme: 18.05.2012 00:23
Anahtar Kelimeler:
Yabancı
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