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Yabancılara konut satışı 6 ayda 12 bine dayandı

Yabancılara konut satışı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1 artışla 11 bin 816 olurken, satışların üçte biri Irak, Suudi Arabistan ve İran vatandaşlarına yapıldı.

Yabancılara konut satışı 6 ayda 12 bine dayandı

Yabancılara konut satışı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1 artışla 11 bin 816 olurken, satışların üçte biri Irak, Suudi Arabistan ve İran vatandaşlarına yapıldı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 13:58
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Yabancılara konut satışı 6 ayda 12 bine dayandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, yabancılara konut satışı tüm hızıyla devam ederken, haziran ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7 artışla 2 bin 60 oldu. Geçen yıl haziran ayında yabancılara bin 926 konut satışı yapılmıştı.

Bu yılın ocak-haziran döneminde ise yabancılara konut satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1 artarak 11 bin 816'ya ulaştı. 2017 yılı ocak-haziran döneminde yabancılar 9 bin 595 konut satın almıştı.

Yabancıların konut alımında ilk tercihleri değişmezken, haziran ayında İstanbul'da 764 konut satıldı. Bu ili 525 konutla Antalya, 117 konutla Bursa, 74 konutla Yalova ve 43 konutla Trabzon takip etti.

Yılın ilk yarısında İstanbul'dan 3 bin 999 konut satın alan yabancılar, Antalya'dan 2 bin 883, Bursa'dan 812, Yalova'dan 558 ve Trabzon'dan 540 konut yatırımı yaptı.

Iraklı vatandaşlar ilk yarıda 2 bine yakın konut aldı

Ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satışlarına bakıldığında, Irak vatandaşlarının haziran ayında ilk sırada yer aldığı görülüyor. Haziranda Iraklılara gerçekleştirilen 315 adetlik konut satışı, toplam satışların yüzde 15'ini oluşturuyor. Haziran ayında Iraklıları 228 konut yatırımı ile İranlılar, 169 konutla Ruslar, 139 konutla Afganlılar ve 110 konutla Suudi Arabistanlılar takip etti.

Bu yılın ilk yarısında Türkiye'den en fazla konut sahini Iraklılar oldu. Altı ayda bin 987 konut satın alan Iraklıları, bin 87 konutla Suudi Arabistanlılar, 944 konutla İranlılar, 815 konutla Ruslar ve 719 konutla Afganlılar izledi. İlk üç sırayı paylaşan Irak, Suudi Arabistan ve İran uyruklu yatırımcılar, yabancıya satılan toplam konutun yüzde 34'ünü sahip oldu.

AA

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TüikYabancılara Konut Satışı
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