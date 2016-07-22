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Yabancı öğretim elemanları yıllık izin kullanabilecek

YÖK, yabancı uyruklu öğretim elemanlarının, kamu çalışanlarının izinlerinin durdurulduğu genelge kapsamı dışında olduğunu açıkladı.

Yabancı öğretim elemanları yıllık izin kullanabilecek

YÖK, yabancı uyruklu öğretim elemanlarının, kamu çalışanlarının izinlerinin durdurulduğu genelge kapsamı dışında olduğunu açıkladı.

22 Temmuz 2016 Cuma 16:55
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Yabancı öğretim elemanları yıllık izin kullanabilecek

ANKARA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yabancı uyruklu öğretim elemanlarının, kamu çalışanlarının izinlerinin durdurulduğu genelge kapsamı dışında olduğunu ve yurt dışına çıkışlarında sorun bulunmadığını bildirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, 18 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanlık genelgesiyle, ikinci bir emre kadar tüm kamu çalışanlarının yıllık izinlerinin kaldırıldığının duyurulduğu hatırlatıldı.

Kurul tarafından 20 Temmuz'da, yükseköğretim kurumlarında görevli yabancı uyruklu öğretim elemanlarının durumlarına ilişkin Başbakanlıktan görüş sorulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kişilerin söz konusu genelge kapsamında değerlendirilmemesi konusunda girişimde bulunulmuştur. 21 Temmuz'da Başbakanlıktan ilgili yazımıza verilen cevabi yazı, yabancı uyruklu öğretim elemanlarını genelge kapsamı dışında tutmaktadır. Yabancı uyruklu öğretim elemanlarımızın yıllık izne ayrılmalarına ilişkin talebimize çok kısa sürede cevap veren ve bu sorunu çözüme kavuşturan Başbakanımız Binali Yıldırım'a tüm akademi camiası olarak teşekkürlerimizi ifade etmek isteriz."

Açıklamada, yabancı uyruklu akademisyenlerin, yıllık izinlerini yurt dışında da kullanabileceği ifade edildi.

AA

Son Güncelleme: 22.07.2016 17:04
Anahtar Kelimeler:
YÖKönce Vatan
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