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Yabancı öğrencilerin tercihi Türkiye

YTB'nin Türkiye Bursları'ndan her yıl yaklaşık 5 bin yabancı öğrenci yararlanıyor. Türkiye'de halihazırda yaklaşık 16 bin yabancı öğrenci akademik eğitim alıyor.

Yabancı öğrencilerin tercihi Türkiye

YTB'nin Türkiye Bursları'ndan her yıl yaklaşık 5 bin yabancı öğrenci yararlanıyor. Türkiye'de halihazırda yaklaşık 16 bin yabancı öğrenci akademik eğitim alıyor.

29 Mayıs 2017 Pazartesi 12:01
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Yabancı öğrencilerin tercihi Türkiye

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTBTürkiye Bursları ile halihazırda Türkiye'de yaklaşık 16 bin yabancı öğrenci akademik eğitim alıyor.

YTB'den edinilen bilgiye göre, uluslararası öğrencilerin Türkiye'de kamu kaynaklı yükseköğretim bursuyla eğitim almalarına olanak sağlayan Türkiye Bursları, Türkiye'nin dünyada "eğitim üssü" olmasını amaçlıyor.

Her yıl birçok ülkeden binlerce öğrenciye Türkiye'de akademik eğitim imkanı sunan burslara, 2011'de 8 bin öğrenci başvurdu. Her yıl kayda değer oranda katlanan bu sayı 2013'te 165 ülkeden 55 bin 181'e, 2014'te 176 ülkeden 81 bin 906'e, 2015'te ise 176 ülkeden 94 bin 473'e ulaştı. Burslara geçen yıl da 172 ülkeden 120 bin öğrenci başvuru yaptı.

Her yıl yaklaşık 5 bin uluslararası öğrencinin burs almaya hak kazandığı Türkiye'de şu anda yaklaşık 16 bin yabancı öğrenci akademik eğitim alıyor.

Türkiye, YTB'nin bursları ile 2016'da bin 425 Suriyeliye de Türkiye'de yüksek öğrenim imkanı sağladı.

Dünyanın 100 noktasında mülakatla seçiliyorlar

Yalnızca yabancı ülke vatandaşlarının yararlanabildiği Türkiye Bursları'na her yıl belirli dönemde internet üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Sisteme gerekli belge ve bilgileri giren ve ilk değerlendirme aşamasını geçen öğrenciler, dünyada yaklaşık 100 noktada mülakatlara davet ediliyor. Akademisyenler ve YTB uzman personeli tarafından yapılan mülakatlarda başarılı olan adaylar, burs almaya hak kazanıyor. Türkiye'ye gelen adaylar ilk yıl aldıkları dil kursuyla Türkçe öğrendikten sonra yaptıkları tercihler doğrultusunda üniversitelere yerleştiriliyor.

Lisans, yüksek lisans, doktora ve bilimsel araştırma yapanlara verilen Türkiye Bursları'na, öğrencilerin barınma ve beslenme ihtiyaçları ile aylık cep harçlıkları da dahil. Burs alanların Türkiye'de kaldıkları süre boyunca sağlık sigortası primleri de ödeniyor.

Bunun yanında, öğrencilerin Türkiye'ye ilk geliş biletleri ile mezun olduktan sonra ülkelerine dönüş biletleri de YTB tarafından karşılanıyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar BaşkanlığıYTBYabancı öğrenci
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