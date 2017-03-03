Yabancı kadın büyükelçilerin gözünden Türk kadını

Ankara'da görev yapan yabancı kadın diplomatlardan Finlandiya, Slovakya, Portekiz ve Estonya büyükelçileri, kadınların sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde değil, her gün hatırlanması gerektiğini vurgulayarak Türk kadınlarını "güçlü, çalışkan, güzel, başarılı ve farklılıklarıyla zengin" olarak tanımladı.

Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Anna Turenicova, Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Paula Leal Da Silva ve Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Marin Mottus ve

, AA muhabirinin davetiyle bir araya gelerek diplomasi dünyasında kadının yeri, kadın sorunları ve Türkiye'de kadının rolüne ilişkin izlenimlerini değerlendirdi.

Üç kadın meslektaşını konutunda ağırlayan Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Kairamo, bu yıl bağımsızlığının 100. yılını kutlayan ülkesinin Türkiye ile ilişkilerinin 100 yılı da aşan derinlikte olduğunu vurguladı. Kadın sorunları ve çocuk işçiliğiyle mücadeleye öncelik verdiklerini belirten Kairamo, "Kadınların siyasal hayata katılımına da ayrıca önem veriyoruz. Finlandiya ve Türkiye'nin kadın milletvekillerinin karşılıklı ziyaretlerde bulunmasını ve bağlantı kurmasını sağlıyor ve destekliyoruz." diye konuştu.

"Kadının toplumdaki rolü desteklenmeli"

Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Paula Leal Da Silva da Türkiye ve Portekiz arasındaki ilişkilerin sadece kurumsal düzeyde olmadığını, halklar arasındaki bağların çok güçlü olduğunun altını çizdi.

Kadınların pek çok alanda neden geri planda kaldığının sorgulanması gerektiğini söyleyen Silva, "Evet kadın politikacılarımız var, kadın diplomatlarımız var. Ama sayıları erkeklerden az. Bunun nedeni ne? Aynı şekilde şirketlere ve finans sektörüne baktığımızda da kadın sayısı erkeklere oranla daha az. Eşitliği sağlamak istiyorsak kadınların neden bu alanlara erişiminin olmadığını sorgulamalıyız. Bence bu nedenlerden biri, kadının toplumdaki rolünün yeterince desteklenmemesi." diye konuştu.

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Kairamo da kadınların çalışma hayatına ve erkeklerin çoğunlukta olduğu meslek gruplarına ilgisinin artırılması için çocuk bakımı gibi konularda desteklenmesinin önemli olduğuna dikkati çekti.

"Estonya'da iki erkek bakan doğum izninden yararlandı"

Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Mottus, "Kadınların aile ve çocuklarla ilgilendiği için iş hayatına yeterince zaman ayıramadığı şeklinde bir görüş vardır. Ama böyle olmamalı. Estonya'da iyi bir işi ve kazancı olanları çocuk sahibi olduklarında yaşam kalitelerinin düşmeyeceği yönünde motive etmek için bir 'ebeveynlik sistemi' var. 'Anne'lik değil, 'ebeveynlik' ön planda. Çiftler bebek sahibi olduktan sonra babalar da doğum izninden yararlanabiliyor. Estonya'da bu izinden iki erkek bakan yararlandı ve 'kariyerine ara vermek zorunda olan kadın değildir, çok yüksek pozisyonlarda çalışsalar bile erkekler de doğum iznine çıkabilir' mesajını verdi." ifadelerini kullandı.

Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Turenicova da çocuk ve aile işlerinin kadın ve erkekler arasında paylaşılabilmesini sağlayan böyle uygulamaların çok önemli olduğuna vurgu yaptı ancak birçok kadının annelik duygusuyla hareket ederek belli bir yaşa gelene kadar bebekleriyle zaman geçirmek istediğini de hatırlattı.

"Ailemin hangi ülkede yaşayacağını hep kariyerim belirledi"

Kadın diplomatların iş ve aile dengesini nasıl kurduklarını da değerlendiren dört büyükelçi, işlerine aşık olduklarını ve mesleki başarıda aile ve eşlerin desteğinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Kairamo, "Bugün 27 yaşında olan oğlum, babasıyla birlikte ben nerede görevlendirildiysem oraya geldi. Ailemin hangi ülkede yaşayacağını hep benim kariyerim belirledi." dedi.

Söyleşide ikram edilen keki eşinin yaptığını belirten Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Turenicova, "İşte bu kek de eşimin bugünkü 8 Mart sohbetimize katkısı. Ben, kariyerime destek olan bir eşim olduğu için kendimi şanslı hissediyorum. Her zaman yanımdaydı. Diplomat eşi olmak elbette zor. Kendi işi, kariyeri olan bir eşiniz var. Çalıştığı yerden ayrılıyor, sizinle birlikte başka bir ülkeye geliyor ve işine orada devam etmeye çalışıyor." diye konuştu.

Ülkesinde kadınların devlet başkanı, başbakan, sözcü ve hatta savunma bakanı pozisyonlarına ulaştığını vurgulayan Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Kairamo da "Cam tavanlar, hayatın her alanında kendini gösteriyor. Kariyerimin başında bunu fark etmemiştim. Ancak çalışma hayatında ilerleme kaydettikçe bunu daha açıkça görüyorum." dedi.

"Biz daha esnek ve güçlüyüz"

Kadınlara atfedilen etiket ve sıfatlardan bazılarının kadınlarca kabul edilebilir olduğunu ancak bazılarının yanlış olduğunu belirten Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Mottus, "Mesela, 'kadınlar sabırlı oldukları için başarılıdırlar' etiketini reddetmeliyiz. Sabırlı olmak, kendi ilgi alanınızı, amaçlarınızı geri plana atıp diğerlerine izin vermek mi demek? Elbette sabırlı olmak bir çok durumda iyidir ve nezaket göstergesidir. Ancak bu, kadınlara bir etiket olarak yapıştırılmamalı. Bizler söyleyeceklerimize öncelik verme hakkına sahibiz." diye konuştu.

Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Silva da "Biz daha esnek ve güçlüyüz. Erkekler açık dövüşürler, kazanmaya odaklanırlar. Biz ise daha akıllıca düşünür, durumu etraflıca değerlendiririz. Biz de onlar kadar güçlüyüz ama amacımıza nasıl yöneldiğimizi göstermeden günün sonunda zafere ulaşırız. Daha esnek, daha akıllıca bir yol izleriz desem yanlış olmaz herhalde." sözlerini kaydetti.

"Türk kadını güçlü, çalışkan, güzel, başarılı ve farklılıklarıyla zengin"

Büyükelçilikte verdiği bir davete Türkiye'nin önceki Estonya büyükelçilerini de davet ettiğini belirten Estonya Büyükelçisi Mottus da "İki kadın büyükelçi de davete katıldı. Ne kadar güçlü olduklarını, neleri başardıklarını duymak inanılmazdı. Hazirandan bu yana Türkiye'deyim ama bu kısa zamanda bile işlerinde başarılı birçok kadınla tanıştım. Türk kadınının ne kadar renkli ve güçlü pozisyonlarda olduğunu görmek çok etkileyici. Şimdiye kadar tanıştıklarımın arasında müze müdürü de var, editör de. Onlardan taşan gücü hissediyorsunuz." dedi.

"Bırakın farklılıklarımızı barındırarak eşit olalım"

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Kairamo, 8 Mart'ın kadınların sorunlarının en azından yılda bir kere küresel çapta hatırlanmasına vesile olduğuna işaret ederek, "Elbette her gün kadınlar günü olmalı. Kadınların tüm dünyada cesaretlendirilmesi çok önemli. Kadınlara eşit eğitim olanakları sunulması, politik ve ekonomik olarak güçlendirilmesi toplumda istikrar yaratır." diye konuştu.

Estonya Büyükelçisi Mottus her günün 8 Mart bilincini barındırması gerektiğini vurgularken, Portekiz Büyükelçisi Silva Dünya Kadınlar Günü mesajı olarak "Bırakın farklılıklarımızı barındırarak eşit olalım." sözlerini sarf etti.