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Yabancı basından halk oylamasına büyük ilgi

İstanbul'daki yabancı basın mensupları, halk oylaması sonuçlarını AA'nın desteğiyle Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından kurulan basın merkezinden izliyor.

Yabancı basından halk oylamasına büyük ilgi

İstanbul'daki yabancı basın mensupları, halk oylaması sonuçlarını AA'nın desteğiyle Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından kurulan basın merkezinden izliyor.

16 Nisan 2017 Pazar 19:46
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Yabancı basından halk oylamasına büyük ilgi

İSTANBUL - İstanbul'daki yabancı basın mensupları, 16 Nisan anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarını, Anadolu Ajansının (AA) desteğiyle Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından kurulan "Referandum 2017 Basın Merkezi"nden takip ediyor.

Yabancı gazeteciler, AA'nın "Referandum 2017" sistemi üzerinden led ekrana yansıtılan seçim sonuçlarını, Conrad Istanbul Bosphorus Otel'de oluşturulan basın merkezinde izliyor.

İstanbul'da 200'e yakın yabancı gazetecinin akredite olduğu basın merkezinde, TRT Haber kanalından gerçekleştirilen seçim yayını tercümanlar tarafından İngilizceye çevriliyor.

Yabancı basın mensupları, halk oylamasına ilişkin gelişmeleri yaptıkları canlı yayınlarla kendi medya kuruluşlarına aktarıyor. Yazılı medyada görev yapan yabancı gazeteciler ise gelişmeleri anbean not alarak, kendi ülkelerine haber akışını sağlıyor.

Öte yandan, yabancı basın mensupları, AA'nın teknik desteğiyle belirlenen frekans üzerinden kendi medya kuruluşlarına ücretsiz canlı yayın yapabilecek.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'un yanı sıra Ankara ve Diyarbakır'da da basın merkezleri kuruldu. Saat 15.00'ten itibaren gazetecilere hizmet vermeye başlayan basın merkezlerine, 500'ü aşkın yerli ve yabancı basın mensubu akredite oldu.

32 ülkeden 250'nin üzerinde yerli ve yabancı gazeteci

Basın Yayın ve Enformasyon İstanbul İl Müdürü Necmettin Altuntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'daki yabancı basın mensuplarının, halk oylamasına ilişkin sonuçları ülkelerine haber geçmeleri amacıyla basın merkezi kurulduğunu belirtti.

Basın merkezine 32 ülkeden 250'nin üzerinde yerli ve yabancı gazetecinin akredite olduğunu anlatan Altuntaş, basın merkezinde gazetecilere her türlü iletişim imkanının sağlandığını aktardı.

Yabancı gazetecilerin, halk oylaması sonuçlarını AA'nın ve TRT'nin yayınlarından takip ettiklerini ifade eden Altuntaş, simültane tercüme vasıtasıyla da TRT'de akademisyenlerin ve siyasilerin katıldığı programların izlenebildiğini söyledi.

Türkiye'de ilk kez bu seçimde, AA'nın teknik desteğiyle yabancı basın mensuplarına ücretsiz canlı yayın imkanı da sunduklarını dile getiren Altuntaş, "Bize başvuran yabancı basın mensupları, belirlenen frekans üzerinden AA aracılığıyla ülkelerine canlı yayın yapabilecek. Teknolojik olarak daha iyi imkanlar sunuyoruz yeter ki Türkiye hakkındaki haber akışını objektif olarak sağlayalım." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yabancı BasınıÖnce Vatan Gazetesi
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