'WhatsApp' görünümlü 'Eagle' programı kullanmış

Kırşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında il yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen 17'si tutuklu 23 sanığın yargılandığı çatı davasına devam edildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 13 tutuklu, 6 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Tutuklu 4 sanık ise başka cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşma salonuna bağlandı.

Cep telefonuna Kriminal Polis Laboratuvarı'nda inceleme raporu

Duruşmada, talimatla alınan tanık ifadeleri ve sanıkların cep telefonlarıyla ilgili Kayseri Kriminal Polis Laboratuvarı'ndan gelen raporlar okundu.

Tanıklardan A.B'nin ifadesini okuyan mahkeme başkanı, A.B'nin, M.A'nın örgütün Kırşehir "il imamı" olduğunu, tutuklu sanıklar M.B. ve S.U. ile tutuksuz sanıklardan E.Ş'nin mütevelli heyetinde olduğunu söylediğini belirtti. Sanıklar ise iddiaları reddetti.

Telefonunda "ByLock" çıkan sanık R.D, son 1 yıla kadar akıllı telefon kullanmadığını, programın ne olduğunu bilmediğini iddia etti.

Daha sonra mahkeme başkanı, örgütün sözde Kırşehir il imamı olduğu iddia edilen M.A'nın yakalandığında üzerinde bulunan cep telefonun Kayseri Kriminal Polis Laboratuvarı'ndaki inceleme raporunu okudu.

"WhatsApp" görünümlü "Eagle" programı

Rapora göre, telefonda "Eagle" programı tespit edildiğini belirten mahkeme başkanı, "Cep telefonunda bir oyun programı tespit edilmiş. Bu oyunda, bir süre tır sürdükten sonra şifreli olan WhatsApp görünümlü Eagle programına giriliyormuş. Programda da örgüt elebaşıyla ilgili bilgi ve dokümanlar varmış. Bu konu hakkında ne diyorsun?" sorusu üzerine tutuklu sanık M.A, SEBGİS üzerinden ifade verdi.

O telefonun kendisine ait olmadığını, telefonun evinde olduğunu ileri süren M.A, "Bahsettiğiniz telefonun içinde ne varmış bilmiyorum. İddialarla ilgili mahkemeye yazılı ifademi sundum. Bütün iddialara cevaplarım orada vardır." dedi.

Duruşmada, talimatla alınan diğer tanık ifadelerinin okunması ve cep telefonlarının inceleme raporlarının görüşülmesine devam ediliyor.

Davanın geçmişi

Kırşehir'de faaliyet gösteren 3 şirkete FETÖ/PDY'ye finansman sağlandığı ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 1 Nisan 2016'da kayyum atanmış, aralarında örgütün il yöneticilerinin de bulunduğu belirtilen 23 kişi, farklı tarihlerdeki operasyonlarda gözaltına alınmış, şüphelilerden 17'si tutuklanmıştı.

Sanıklar hakkında, "FETÖ/PDY üyeliği, örgüte finans ve eleman sağlamak, örgüt adına toplantılar organize etmek, 16 gayrimenkulü usulsüz işlemlerle 2007 ve 2008 yıllarında örgüte kazandırmak" suçlarından dava açılmıştı.