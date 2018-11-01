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VURAL, yeni single çalışması “HEP ÇATASI VAR” ile bomba gibi geliyor

Başarılı sanatçı Vural, “HEP ÇATASI VAR” isimli yeni single çalışmasını Süper Müzik markasıyla dinleyicilerin beğenisine sunuyor.

VURAL, yeni single çalışması “HEP ÇATASI VAR” ile bomba gibi geliyor

Başarılı sanatçı Vural, “HEP ÇATASI VAR” isimli yeni single çalışmasını Süper Müzik markasıyla dinleyicilerin beğenisine sunuyor.

01 Kasım 2018 Perşembe 17:48
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VURAL, yeni single çalışması “HEP ÇATASI VAR” ile bomba gibi geliyor

Başarılı sanatçı Vural, “HEP ÇATASI VAR” isimli yeni single çalışmasını Süper Müzik markasıyla dinleyicilerin beğenisine sunuyor.

Geçtiğimiz yıl “İSTANBUL” isimli single’ı ile müzik listelerine hızlı bir giriş yapan yorumcu, sözü ve müziği Aysel Enez’e düzenlemesi ise Esat Fidan’a ait “HEP ÇATASI VAR” şarkısıyla ve yenilenen imajıyla müzik kariyerine devam ediyor.

Beykoz Kundura Fabrikası’nda kalabalık bir ekip ile 3 günde tamamlanan video klibin yönetmenliğini Erkan Nas üstlendi.

Süper Müzik markasıyla yayınlanan “HEP ÇATASI VAR” adlı şarkıyı tüm dijital müzik platformlarında bulabilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
VuralHep Çatası VarSüper MüzikAysel EnezEsat FidanErkan NasBeykoz Kundura Fabrikası
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