VURAL, yeni single çalışması “HEP ÇATASI VAR” ile bomba gibi geliyor

Başarılı sanatçı Vural, “HEP ÇATASI VAR” isimli yeni single çalışmasını Süper Müzik markasıyla dinleyicilerin beğenisine sunuyor.

Geçtiğimiz yıl “İSTANBUL” isimli single’ı ile müzik listelerine hızlı bir giriş yapan yorumcu, sözü ve müziği Aysel Enez’e düzenlemesi ise Esat Fidan’a ait “HEP ÇATASI VAR” şarkısıyla ve yenilenen imajıyla müzik kariyerine devam ediyor.

Beykoz Kundura Fabrikası’nda kalabalık bir ekip ile 3 günde tamamlanan video klibin yönetmenliğini Erkan Nas üstlendi.

Süper Müzik markasıyla yayınlanan “HEP ÇATASI VAR” adlı şarkıyı tüm dijital müzik platformlarında bulabilirsiniz.