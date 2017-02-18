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Viranşehir'deki saldırıyla ilgili 26 şüpheli gözaltına alındı

Viranşehir'de 2 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında 26 şüphelinin gözaltına alındığını bildirildi.

Viranşehir'deki saldırıyla ilgili 26 şüpheli gözaltına alındı

Viranşehir'de 2 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında 26 şüphelinin gözaltına alındığını bildirildi.

18 Şubat 2017 Cumartesi 11:09
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Viranşehir'deki saldırıyla ilgili 26 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim TunaViranşehir'de 2 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirildiğinin belirlendiğini, soruşturma kapsamında 26 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaAzim TunaViranşehirTerör SaldırısıPKK
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