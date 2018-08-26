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'Vira bismillah' demek için gün sayıyorlar

Denizlerde av yasağının başladığı 15 Nisan'dan sonra az miktarda avlanan balık nedeniyle tezgahları boş kalan balıkçılar, sabırsızlıkla 1 Eylül'ü bekliyor.

'Vira bismillah' demek için gün sayıyorlar

Denizlerde av yasağının başladığı 15 Nisan'dan sonra az miktarda avlanan balık nedeniyle tezgahları boş kalan balıkçılar, sabırsızlıkla 1 Eylül'ü bekliyor.

26 Ağustos 2018 Pazar 15:04
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'Vira bismillah' demek için gün sayıyorlar

Denizlerde av yasağının başladığı 15 Nisan'dan sonra kıyı balıkçıları tarafından avlanan balığın az, fiyatının ise yüksek olması nedeniyle tezgahlarda durgunluk yaşandı.

Kimisi çiftliklerde üretilen kültür balıkları kimileri ise sebze ve meyve satışına yönelen balıkçılar, tezgahlarının yeniden dolacağı yeni av sezonundan umutlu.

"Vatandaşın balık yemesi için çalışıyoruz"

Moloz mevkisinde balık satışı yapan Turgay Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Eylül'den sonra Karadeniz ve Trabzon halkının palamuda doyacağını söyledi.

Bu sene bol palamut beklediklerini dile getiren Memiş, "Şu anda kıyı balıkçılarının avladığı palamudun tanesini 7,5 ve 8 liradan alıp 10 liradan satışa sunuyoruz. Pek para da kazanmıyoruz ama vatandaşın balık yemesi için çalışıyoruz. Vatandaş da gelip balık soruyor. Bizler de vatandaşlar da 1 Eylül'ü bekliyor." dedi.

"1 Eylül'den sonra tezgahlarda bol palamut olmasını bekliyoruz"

Serdar Korkmaz ise palamutların tezgahlardaki yerini almaya başladığını belirterek, "Şu anda avlanmak yasak olduğu için oltacı dediğimiz balıkçılar ürün getiriyor. 1 Eylül'den sonra tezgahlarda bol palamut olmasını bekliyoruz. Tezgahta gören vatandaşlar gelip soruyor, ailedeki kişi sayısına göre alışveriş yapıyorlar." diye konuştu.

Balıkhanede 60 yıldır balık satışı yapan Mustafa Ayata, yeni sezondan umutlu olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İnşallah palamut bu sene bol olacak ama palamut hamsiyi yediği için hamsi olmaz. Yeni çıkan palamudun tanesini 12,5 ile 15 lira arasında satıyoruz. 1 Eylül'den sonra palamudun tanesini tezgahlarda 2,5 liraya satmayı bekliyoruz."

AA

Son Güncelleme: 26.08.2018 19:17
Anahtar Kelimeler:
Denizlerde Av YasağıAv Yasağı
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