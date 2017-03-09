Vicdanını rahatlatmak için Bank Asya'dan kredi çekmiş

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında silahlı terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla dava açılan tutuklu 22 eski polis ve öğretmenin yargılanmasına başlandı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuklu sanıklar A.C, E.G, E.K, F.K, E.A, F.K, F.K, F.D, G.D, H.C, İ.D, S.K, M.S, S.G, K.Y, B.G, B.E, Y.A, R.Ç, F.S, N.B ve M.T. ile avukatları katıldı.

Savunmalarında haklarındaki iddiaları kabul etmeyen sanıklar, tahliyelerini istedi.

Meslekten ihraç edilen polis memuru E.K. savunmasında, evinde bulunan 1 ABD dolarının lise yıllarında koleksiyon amacıyla biriktirdiği paraların arasından alındığını iddia etti.

Mahkeme başkanının, kendisinin 2015'in ağustos, eşinin ise mart ayında ByLock kullanmaya başladığını, ayrıca darbe girişimin ardından 18 Temmuz 2016'da Twitter görünümlü Eagle programı yüklendiğinin tespit edildiğini belirtmesi üzerine E.K, bu programları yüklemediğini ve kullanmadığını savundu.

Tanık olarak dinlenen O.D. ise sanıklardan B.E'nin cemaat toplantılarında imamlık yaptığını ve seçimlerde CHP'ye oy vermelerini istediğini önü sürdü.

B.E. de tanık ifadelerinin doğru olmadığını ileri sürdü.

ByLock ve Bank Asya talimatı oturmalarda verilmiş

Sanık İ.D, bilgisayar öğretmeni olduğunu ve derslerde öğrencilerine haberleşme programlarını anlattığını kaydetti.

Derste ByLock programını anlatmadığını ancak diğer haberleşme programlarını öğrencilere incelemeleri için telefonunu verdiğini ifade eden İ.D, bu sırada öğrencilerinin ByLock'u indirmiş olabileceğini ileri sürdü.

İ.D, Bank Asya'daki hesabını 2002'de açtırdığını ve birikimlerini bu hesaba yatırdığını dile getirerek, "2012'de ev alacaktım, kredi konusunu danışmak için Diyanet'in fetva hattını aradım. Hoca, 'faizsiz kredi olacak' dedi. Faizsiz 3 bin lira fazla istiyor dedim. '3 bin lira fazla ver, vicdanın rahat olsun' dedi. Ben de krediyi Bank Asya'dan çektim. 17-25 Aralık sürecinden önce de zaten buradan paramı çekmiştim." ifadelerini kullandı.

Tanık olarak dinlenen Ö.B. de sanıklardan İ.D. ve M.S. ile birlikte 15 Temmuz'daki darbe girişimine kadar cemaat olarak bildiği FETÖ'nün oturmalarına katıldıklarını anlattı.

Toplantılarda KHK ile kapatılan Aktif Eğitim-Sen'e üye olmaları konusunda talimat verildiğini öne süren Ö.B, 17-25 Aralık sürecinden sonra da ByLock indirilmesi ve Bank Asya'ya para yatırılması talimatı verildiğini kaydetti.

Yalancı şahitlik için suç duyurusu

Tanık A.E.Ç. ise İl Emniyet Müdürlüğünde verdiği ifadede, sanıklardan S.K'nin "Selim" kod ismini kullandığını ve cemaat oturmalarına katıldığını öne sürmesine rağmen duruşmada sanığı teşhis edemediğini ve olayı hatırlamadığını savundu.

Mahkeme heyeti, A.E.Ç. hakkında "yalancı şahitlik yaptığı gerekçesiyle" Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Ayrıca, yazılan müzekkerelere cevap vermeyen Türk Telekom'daki konuyla ilgili sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Sağlık sorunları nedeniyle G.D, K.Y. ve B.G'yi tahliye eden mahkeme heyeti, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksiklerin tamamlanması için duruşmaları erteledi.