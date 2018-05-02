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Veteriner hekimlere uzmanlık yolu açılıyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, veteriner hekimlerin uzmanlaşmasına yönelik önemli bir adım attıklarını belirtti.

Veteriner hekimlere uzmanlık yolu açılıyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, veteriner hekimlerin uzmanlaşmasına yönelik önemli bir adım attıklarını belirtti.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:38
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Veteriner hekimlere uzmanlık yolu açılıyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Hayvanların sağlıklı ortamlarda yetiştirilmesini sağlamak ve hastalıklarla mücadele etmenin hayvancılığın sürdürülebilirliği bakımından büyük önem taşıdığına işaret eden Fakıbaba, zaman ve mesai mefhumu gözetmeksizin hayvan hastalıkları konusunda hizmet veren veteriner hekimlerin, hayvancılığın yanı sıra Türkiye ekonomisine de ciddi katkı sunduklarını belirtti.

Fakıbaba, veteriner hekimlerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve özellikle görevlerindeki ihtisaslaşmayla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmasına önem verdiklerini, bu doğrultuda bazı çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Veteriner hekimlerin, mevzuattaki eksikliklerden dolayı uzmanlaşmalarıyla ilgili birtakım sıkıntıları olduğunu belirten Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Mevzuat düzenlemesi olmadığından, sahanın ihtiyacı olan uzmanlaşmış veteriner hekim sıkıntısı yaşanıyordu. Daha önce çıkarmış olduğumuz bir kanuni düzenlemeyle bu konuda ilk ciddi adım atılmıştı. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile bir önemli adım daha atmış olduk. Bu yönetmelik, ülkemizin ihtiyacı olan uzman veteriner hekimleri yetiştirmek amacıyla düzenlenecek uzmanlık eğitimini ve uzmanlık belgelerinin verilmesini ve Veteriner Hekimliği Uzmanlık Kurulunun yetki, çalışma usul ve esaslarını düzenliyor. Önümüzdeki dönemde yapılacak diğer mevzuat değişikliği çalışmaları ve ilgili kuruluşlarla iş birliği içinde gerekli kurulları oluşturup ortaya koyacağımız faaliyetlerle veteriner hekimlikteki uzmanlaşmayı tamamen hayata geçireceğiz.

Böylelikle kamu ve özel sektördeki uzman veteriner hekim ihtiyacımızı karşılayacak, veteriner hekimlerimizin, uzmanlaşmayla beraber özlük haklarını daha iyi duruma getirmiş olacağız. Ayrıca sadece beşeri hekimlik, diş hekimliği ve eczalıkta olan uzmanlık statüsünün sağlanmasıyla veteriner hekimlik mesleğinin saygınlığına hem halk nazarında hem de akademik anlamda katkı sunmuş olacağız. Uzmanlaşmayla, aynı zamanda verilen hizmetin kalitesini artıracak ve hayvan hastalıklarıyla mücadelemizi daha etkin kılacağız."

Fakıbaba, hayvan hastalıklarıyla mücadele konusunun, hayvan varlığının artırılmasıyla ilgili çalışmalarında önemli konu başlıklarından birini oluşturduğunu vurgulayarak, veteriner hekimlere getirecekleri bu imkanla, bu mücadelenin daha da güçleneceğini ve hayvancılığın sürdürülebilir kılınmasına önemli katkı sağlamış olacaklarını ifade etti.

AA

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Ahmet Eşref FakıbabaVeterinerVeteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği
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