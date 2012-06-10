Vesayet makamlarına izin verilemez

ANKARA

Bekir Bozdağ, Kanal 7'de Başkent Kulisi programında gündemdeki soruları yanıtladı.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, ''Yargı siyasal alana girdiği için mi özel yetkili mahkemelerle ilgili adımları atıyorsunuz?'' sorusuna, ''Bir defa darbe teşebbüsü, demokrasiye, milli iradeye karşı iddia edilen suçlara ilişkin yargılamalar yapılan düzenlemelerden kesinlikle halel görmeyecektir. Terörle mücadele kapsamında işlenmiş suçlarla alakalı konularda da bu anlamda bir şey olmayacaktır. Bizim yapmak istediğimiz şey suçların unsurlarını ve cezalarını değiştirmek değil. Bizim yapmak istediğimiz şey usule ait birtakım düzenlemeler yapmaktır, eleştiri konusu olan bazı hususları ortadan kaldırmaktır'' yanıtını verdi.

Bozdağ, ''Bir yandan askeri ve sivil vesayete karşı, çeteye, mafyaya, başka güç odaklarına karşı Türkiye'yi rahatlatan, milletin önünü açan adımlar atarken, öte yandan başka vesayet makamlarının oluşmasına da izin verilemez, verilmemesi de lazım. Özel yetkili mahkemelerin, yasaların kendilerine çizdiği sınırlar içerisinde görev yapması lazım'' dedi.

Başkanlık sistemine ilişkin bir soru üzerine de Bozdağ, kendilerinin Başkanlık sisteminin Türkiye için en hayırlı sistem olduğunu düşündüklerini ifade etti.