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Vergi müfettiş yardımcılarına 2. sınav hakkı

Vergi Denetim Kurulu tarafından yapılan yeterlik sınavlarında başarılı olamayan vergi müfettiş yardımcılarına, bir defaya mahsus, ikinci kez sınav hakkı verilecek.

Vergi müfettiş yardımcılarına 2. sınav hakkı

Vergi Denetim Kurulu tarafından yapılan yeterlik sınavlarında başarılı olamayan vergi müfettiş yardımcılarına, bir defaya mahsus, ikinci kez sınav hakkı verilecek.

08 Haziran 2018 Cuma 10:17
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Vergi müfettiş yardımcılarına 2. sınav hakkı

Maliye Bakanlığının Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kurul tarafından yapılan yeterlik sınavlarında başarılı olamayan veya özürsüz olarak bu sınavlara girmeyen vergi müfettiş yardımcılarına, başarılı olamadıkları ya da özürsüz olarak girmedikleri sınavın sonuçlarının duyurulduğu tarihten itibaren en az bir yıl daha çalışmak ve bu dönemde performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartıyla, Başkanlıkça belirlenecek bir tarihte ikinci kez sınav hakkı verilecek.

Yeterlik sınavında başarılı olamayanlardan yazılı sınavdan başarılı sayılanlar, bu yazılı sınav notu geçerli olmak üzere, ikinci sınavda sadece yeterlik sınavının sözlü bölümüne alınacak. İkinci sınav hakkı bir defaya mahsus olmak üzere verilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Maliye BakanlığıVergi Müfettiş Yardımcıları2. Sınav HakkıSınav
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