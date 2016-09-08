Vergi daireleri 16 Eylül'de açık olacak

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi dairelerinin 16 Eylül Cuma günü açık olacağını bildirdi.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesindeki duyuruda, Başbakanlığın talimatıyla kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede eleman bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların 16 Eylül Cuma günü tam gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü hatırlatıldı.

Duyuruda bu nedenle vergi dairelerinin söz konusu tarihte mesai saati bitimine kadar açık bulundurulacağı ifade edildi.