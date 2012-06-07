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Velileri uyardı

Milli Eğitim Bakanı Dinçer, velilerin, çocuklarının karnelerini değerlendirirken notlara odaklanmamalarını istedi.

Velileri uyardı

Milli Eğitim Bakanı Dinçer, velilerin, çocuklarının karnelerini değerlendirirken notlara odaklanmamalarını istedi.

07 Haziran 2012 Perşembe 16:11
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Velileri uyardı

ANKARA

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, yarın sona erecek 2011-2012 eğitim öğretim yılı için öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik yıl sonu mesajı yayımladı.
Türkiye'yi yarınlara taşıyacak yeni neslin özgüveni tam, sorumluluk bilincine ve rekabet gücüne sahip bireyler olması için çabaladıklarını vurgulayan Dinçer, anne babalara şu mesajı verdi:
''Yüksek notlar ders başarısı hakkında bilgi verse de hayatta mutlu ve başarılı olmak için yeterli olmayabilir. Çocuklarınızın karnelerini değerlendirirken doğrudan notlara odaklanmak yerine çocuğun özelliklerini fark etmeye, onların eksiklerini ve gerçekten neye ihtiyacı olduğunu belirlemeye çalışınız. Unutmayınız ki bu karne çocuğunuz kadar, sizler için de bir muhasebe yapma imkanı vermektedir. Yıl boyunca bir anne ve baba olarak onun başarısı için neleri yeterince yapamadığınızı görmenizi sağlar.''
Karnelerin belli bir dönem içerisinde öğrencilerin sergilediği başarıyı gösterdiğini belirten Dinçer, öğrencilere ise şu mesajı verdi:
''Başarınız sadece sizin çabanızla ortaya çıkmaz. Bu sebeple aldığınız sonuçları tüm eğitim hayatınızı niteleyecek şekilde yorumlamayınız. Bugün başarılıysanız ve iyi bir karne almışsanız, bu yarını ihmal etmeniz anlamına gelmemelidir. Aldığınız notlar istediğiniz düzeyde değilse bu durum bundan sonra da devam eder diye ümitsizliğe kapılmayınız. Bugün notlarınız kötü olsa da bundan sonra sergileyeceğiniz bilinçli çalışma ve çabalar sizi daha iyi noktalara götürecektir.''
Dinçer öğretmenlere de "Sürekli değişen dünyada ve pek çok yeniliğe imza attığımız eğitim sistemimizde sizlerin de kişisel ve mesleki gelişiminizi ihmal etmeyeceğinize inanıyorum. Yeni eğitim dönemi için bizler de sizin etkin bir hazırlık yapabilmeniz için gerekli katkıyı yapacağız'' diye seslendi.

Son Güncelleme: 07.06.2012 08:13
Anahtar Kelimeler:
ÖğrencilerKarneÖmer DinçerMilli Eğitim BakanıVeliler
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