Veli toplantılarında FETÖ kitapları okunmuş

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan karı koca hakim karşısına çıktı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan A.S. ve eşi E.S. ile avukatları katıldı.

A.S. savunmasında, sosyal medyadaki paylaşımları için kimseden talimat almadığını, hem kendisinin hem de eşinin Zaman gazetesi ve Sızıntı dergisi aboneliği bulunduğunu söyledi.

"Öğrenciler hakkında bilgi verdikten sonra dini sohbet oluyordu"

Çocuklarının Kanun Hükmünde Kararnameyle kapatılan FETÖ okuluna bir süre gittiğini ifade eden A.S. şunları anlattı:

"Aliye Boydak Koleji'nde veli toplantıları oluyordu. Onlar çay toplantıları diyorlardı. Bu toplantılara katıldık. Öğrenciler hakkında bilgi verdikten sonra dini sohbetler oluyordu. Fetullah Gülen'e ait kitaplardan bölümler okuyorlardı. Ufak tefek sadaka da toplanıyordu. Zaman zaman bu toplantılar velilerin evlerinde de yapıldı. Örneğin bir veli doğum yapınca 'çocuk görmeye gidelim, bu sefer toplantıya orada yapalım' diyorlardı. Ben doğum yapınca 2 kez bana da geldiler."

Mahkeme heyeti eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.