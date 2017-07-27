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Veli Dinçel, Henkel’in Adria Bölgesi Çamaşır ve Ev Bakım Genel Müdürü olarak atandı

Türk Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Satış Direktörü olarak görev yapmakta olan Veli Dinçel, başarılı görev sürecinin ardından Adria bölgesi Çamaşır ve Ev Bakım Genel Müdürü olarak atandı.

Veli Dinçel, Henkel’in Adria Bölgesi Çamaşır ve Ev Bakım Genel Müdürü olarak atandı

Türk Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Satış Direktörü olarak görev yapmakta olan Veli Dinçel, başarılı görev sürecinin ardından Adria bölgesi Çamaşır ve Ev Bakım Genel Müdürü olarak atandı.

27 Temmuz 2017 Perşembe 14:04
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Veli Dinçel, Henkel’in Adria Bölgesi Çamaşır ve Ev Bakım Genel Müdürü olarak atandı

1996 yılında, Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olan Veli Dinçel, kariyerine 1996 yılında Gillette firmasının satış departmanında başladı. 2006 yılında göreve başladığı Reckitt Benckiser’de ise çeşitli satış pozisyonları ve Baltıklar ülke müdürlüğü yaptı. 2013 yılının Aralık ayında Henkel kariyerine adım attı. Henkel’in tüm çamaşır ve ev bakım markalarının satışından sorumlu Çamaşır ve Ev ve Bakım İş Birimi Satış Direktörü olarak 3,5 yıl görevini sürdürdü. İyi derecede İngilizce bilen Dinçel, bundan böyle Henkel’in Adria Bölgesi (Hırvatistan, Slovenya, Bosna Hersek) Çamaşır ve Ev Bakım Genel Müdürü olarak görevine devam edecek.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Veli Dinçel “Henkel’de oldukça çeşitli bir iş gücüne sahibiz. Bununla birlikte güçlü kurumsal değerler etrafında birleşen bir ekibiz. Çalışanların bu farklı tecrübeleri, bilgileri ve yaratıcılıkları rekabet üstünlüğü açısından son derece önem taşıyor. Bu kapsamda ben de paylaşılan ortak değerlerimizle bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Buradaki farklı tecrübelerimi Adria bölgesinde de değerlendirip, Henkel’in 2020 ve sonrasına yönelik önceliklerine elimden geldiğince katkı sağlamak istiyorum.” şeklinde konuştu.

Türk Henkel’de Veli Dinçel’in görevini Okan Erdem devraldı

Veli Dinçel’den boşalan Türk Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Satış Direktörlüğüne Okan Erdem getirildi. 1997 yılında İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olan Erdem, 2001 yılında İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü’nü tamamlayarak 2001 - 2003 yılları arasında İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. Yine 2001 yılında Migros’ta kategori yönetimi alanında çalışmaya başlayarak iş hayatına atıldı. 2007 yılında katıldığı Unilever’de çeşitli pozisyonlarda satış yöneticiliği gerçekleştirdi. 2011’de ise Ferrero’nun Türkiye satış müdürü oldu. 2013 yılında çalışmaya başladığı Reckitt Benckiser’de Türkiye saha satış müdürlüğü, ticari pazarlama müdürlüğü, Kafkasya ve Orta Asya’dan sorumlu ticari direktörlük görevlerinde bulundu. İyi derecede İngilizce ve Almanca bilen Okan Erdem, artık Türk Henkel’de Çamaşır ve Ev Bakım Satış Direktörü olarak kariyerine devam edecek.

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Türk Henkel Çamaşır Ve Ev BakımVeli DinçelHenkelHenkel’in Adria Bölgesi
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