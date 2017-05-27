Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
97533
ALTIN
145.829
DOLAR
3.5801
STERLIN
4.5844
EURO
4.0019
Sanayide istihdam azaldı
Sanayide istihdam azaldı
Ticari taksilere denetim
Ticari taksilere denetim
Ayçiçekleri "strese" girdi
Ayçiçekleri "strese" girdi
"Yedincilik hedefine ulaştık"
"Yedincilik hedefine ulaştık"
İbrahim Erkal’ın son röportajı!
İbrahim Erkal’ın son röportajı!

"Vefa borcumuzu yerine getiriyoruz"

"Ülkücü Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Onların haklarını ödemek ne mümkün, bir nebze olsun vefa borcumuzu yerine getiriyoruz." dedi.

"Vefa borcumuzu yerine getiriyoruz"

"Ülkücü Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Onların haklarını ödemek ne mümkün, bir nebze olsun vefa borcumuzu yerine getiriyoruz." dedi.

27 Mayıs 2017 Cumartesi 15:12
34 Okunma
"Vefa borcumuzu yerine getiriyoruz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ne PKK, ne FETÖ, ne de bir başka muhasım odak, Türkiye'yi dize getiremeyecektir. Biriz, beraberiz; biz Türk milletiyiz." dedi.

"Ülkücü Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden Bahçeli, kırmızı karanfil bıraktı.

Bahçeli, burada yaptığı konuşmada, her yıl mayıs ayının 27'sinde Türk tarihine damga vurmuş ülkücü şehitleri yad ettiklerini belirterek, "Onların haklarını ödemek ne mümkün, bir nebze olsun vefa borcumuzu yerine getiriyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin zorlu ve meşakkati fazla olan bir döneminde milliyetçi-ülkücü hareketin ümitsizliğe kapılmadığını, yılgınlık göstermediğini vurgulayan Bahçeli, "Milli mukavemeti kırmak isteyen odaklara aman vermedi, teslim olmadı. Çünkü inanıyorduk. Çünkü haklı ve tarihi bir davaya bağlanmıştık." dedi.

Milliyetçi-ülkücü hareketin asaletini hiç kaybetmediğini, sadakatten hiç ayrılmadığını, cesaret ve hamiyet çizgisinden hiç sapmadığını aktaran Bahçeli, şunları söyledi:

"Gün geldi, nefesi yetişmeyenler geriye düştü. Gün geldi, nefislerine tutsak düşmüş, dünyevi menfaatlerini davanın önüne çıkaranlar, gevşeklik gösterip yanlışa girdi. Bizden sandıklarımızın, karanlık yüzlerine, iş birlikçi niyetlerine, şer oyunlarına şahitlik ettik. Melanet saldırı ve melun senaryolara muhatap kaldık, ama eğilmedik, ezilmedik. Üstelik bunlara takılmadık, aldırış etmedik. Geldiğimiz yer belli, gideceğimiz yer bilinmekteydi. Kökümüzden kopmadan mücadele ettik. Kimliğimizi savunarak, kaynaklarımızı koruyarak millet-i ebed müddet, devlet-i ebed müddet iradesine sahip olduk. Ya devlet başa, ya kuzgun leşe kararlığımızdan en ufak taviz vermedik."

Türk milletinin beka mücadelesinin dün olduğu gibi bugün de sürdüğüne dikkati çeken Bahçeli, bu mücadelenin çileli, zorlu, hunhar ve alçak komploların kıskacında olduğunu dile getirdi.

12 Eylül öncesi sonuç alamayan, emellerine muvaffak olamayan emperyalizmin yerli, yabancı ve yeni yetme uşaklarının kanlı ve acımasız saldırılarına devam ettiğini vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Mahşere kadar ilerleyecek şehitler kervanına her gün yeni katılımların olması bizleri derinden üzmektedir. Vatanımıza yan bakan, tarihi hesapları görmek için kuyruğa giren ne kadar cani heves ve cinayet örgütü varsa karşımızdadır. Milliyetçi-ülkücü hareket yine görevinin başındadır. Yine hıyanete karşı milletinin yanındadır. Ne PKK, ne FETÖ, ne de bir başka muhasım odak, Türkiye'yi dize getiremeyecektir. Biriz, beraberiz; biz Türk milletiyiz. İhanet kol geziyor, işgal müteahhit ve muhipleri at koşturuyormuş; ne gam, ne tasa; Allah'ın izniyle el ele verdikten, omuz omuza durduktan sonra hepsini yener, hepsinin üstesinden milletçe geliriz."

Konuşmanın ardından Bahçeli ve partililer anıtta bulunan namazgahta, ülkücü şehitler için okunan Mevlidi Şerifi dinledi, dua etti ve namaz kıldı.

Daha sonra MHP Genel Başkanı Bahçeli, kendisinin yaptırdığı ve anıtta bulunan 5 tonluk bozkurt heykeli ile hayrat çeşmesini inceledi.

Programda, "Ülkücü Şehitler Anıtı Taş Medreseliler Hatıra Ormanı"na 2 bin fidan dikildi. Daha sonra Muhsin Yazıcıoğlu, Celal Adan, Şefkat Çetin, Yaşar Yıldırım ve Atila Kaya'nın da fidanın yanında bulunan taşa, isimlerinin yazılı olduğu levha yerleştirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MHPDevlet BahçeliPKKFETÖÜlkücü Şehitler Anıtı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"O, inandığı değerlerden hiç taviz vermedi"
"O, inandığı değerlerden hiç taviz vermedi"
Şehitlerimiz son yolculuklarına uğurlandı
Şehitlerimiz son yolculuklarına uğurlandı
FETÖ'nün kapatılan hastanesinde gizli kameralar bulundu
FETÖ'nün kapatılan hastanesinde gizli kameralar bulundu
Erdoğan ile Putin telefon görüşmesi yaptı
Erdoğan ile Putin telefon görüşmesi yaptı
Yüksekova'ya gençlik merkezi müjdesi
Yüksekova'ya gençlik merkezi müjdesi
Türkiye ilk sahurunu yaptı
Türkiye ilk sahurunu yaptı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ