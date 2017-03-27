Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin başkenti Bern'de düzenlenen "hayır" mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef gösterildiği pankarta ilişkin, "Bu afişi asması, sosyalist bir partinin, bir siyasi partinin hangi noktaya geldiğinin göstergesidir, yani terör çizgisine. Şimdi bu faşizanlık değil de nedir?" dedi.

Antalya'da sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, İsviçre'nin başkenti Bern'de Federal Parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda terör örgütleri ve yandaşlarınca düzenlenen "hayır" mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren skandal pankarta ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Kill Erdogan" (Erdoğan'ı öldürün) yazısı bulunan pankartın açılmasının ardından diplomatik açıdan gerekli tepkileri verdiklerini belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Önceki gün İsviçre'de meydana gelen olay, kabul edilebilir bir olay değil. İsviçre Dışişleri Bakanı Didier Burkhalter'i de aradım. Kendisi 'Haberim yok' dedi. Kendisine fotoğrafları da gönderdik. Gerçekten İsviçre'de bir partinin, sosyalist bir partinin, PKK'lılarla birlikte bir eylem yapması, yani terör örgütüyle birlikte bir eylem yapması ve bu eylemde kullandıkları sloganlar kabul edilebilir değil. Hele hele Bern'de, başkentte 'Kill Erdoğan' (Erdoğan'ı öldürün) diyor. Bu afişi asması, sosyalist bir partinin, bir siyasi partinin hangi noktaya geldiğinin göstergesidir. Yani terör çizgisine. şimdi bu faşizanlık değil de nedir. Bunu söyleyince alınıyorlar."

"Terör örgütüyle aynı çizgidesin"

Avrupa'nın siyasi duruşunu ve Avrupa Birliğinin (AB) özellikle son dönemde Türkiye karşı uyguladığı politikaları eleştiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Şimdi bir siyasi parti hem de sosyalist bir parti faşizan bir çizgiye geldiyse vay Avrupa'nın haline. Biz bunu söylemeye çalışıyoruz. Sen 'Erdoğan'ı öldür' diye terörü, şiddeti teşvik et, ondan sonra seni eleştirince Erdoğan veya işte onun bakanı Türkiye bizimle ilgili niye böyle konuşuyor? Doğruyu söylüyoruz. 'Erdoğan'ı öldür' afişi/posterini bir siyasi partinin meclise asması ne demek, bu faşizanlık değil mi terör örgütüne destek, birlikte hareket etmek değil mi? Yani terörle, terör örgütüyle aynı çizgidesin demektir."

Çavuşoğlu, "Maalesef Avrupa'nın geldiği nokta budur. Avrupa uçuruma doğru gidiyor, biz bunu söylüyoruz, yine alınıyorlar. Artık kafalarını kumdan çıkarsınlar." dedi.

"Son sözü Türk milleti söyler"

Avrupa'nın çok tehlikeli bir noktaya doğru gittiğini ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Ama onlar ne derse desin, ne yaparsa yapsın. Bu referandumda orada 'hayır' kampanyası yaptılar. Son sözü Türk milleti söyler. Milletimiz, 16 Nisan'da da 'Bu ülkenin sahibi benim. Bu ülkede söz de benim, karar da benim, senin haddine düşmez, kararı ben veririm' diyecek inşallah."

Bu işin peşini bırakmayacaklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bakan, 'Ben inceleyip, soruşturma başlatacağım' dedi. Daha sonra bunun takibini yapacağız. Hangi adımları yapmışlar bakalım." dedi.

"Utanç verici bir durumdur"

Çavuşoğlu, Suriye'de önce ABD sonra da Rus askerlerinin terör örgütü YPG armalı üniformalarla görüntü vermesine ilişkin de şu açıklamayı yaptı:

"Bu ülkelerin, işine geldiği zaman terör örgütleriyle bile iş birliği yaptıklarının ve yapabileceklerinin göstergesidir. Esasen bir terör örgütüne yakın olma yarışı içine girmişlerdir. Bu da maalesef utanç verici bir durumdur. Yani, büyük ülkelerin acizlik içinde Suriye'de terör örgütleriyle yan yana olması, onların üniformalarını giymesi gerçekten utanç verici bir durumdur."