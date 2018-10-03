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Vatandaşların üzerine aracını süren şüpheli tutuklandı

İstanbul Bakırköy'de, bir kadını darbettiği gerekçesiyle kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine aracını sürerek bazı kişilerin yaralanmasına sebep olan şüpheli tutuklandı.

Vatandaşların üzerine aracını süren şüpheli tutuklandı

İstanbul Bakırköy'de, bir kadını darbettiği gerekçesiyle kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine aracını sürerek bazı kişilerin yaralanmasına sebep olan şüpheli tutuklandı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 16:28
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Vatandaşların üzerine aracını süren şüpheli tutuklandı

Bakırköy'de, bir kadını darbettiği gerekçesiyle kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine aracını sürerek bazı kişilerin yaralanmasına sebep olan şüpheli tutuklandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BakırköyVatandaşların üzerine Aracını Süren şüpheli
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