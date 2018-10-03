Vatandaşların üzerine aracını süren şüpheli tutuklandı

Bakırköy'de, bir kadını darbettiği gerekçesiyle kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine aracını sürerek bazı kişilerin yaralanmasına sebep olan şüpheli tutuklandı.
AA
İstanbul Bakırköy'de, bir kadını darbettiği gerekçesiyle kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine aracını sürerek bazı kişilerin yaralanmasına sebep olan şüpheli tutuklandı.
Bakırköy'de, bir kadını darbettiği gerekçesiyle kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine aracını sürerek bazı kişilerin yaralanmasına sebep olan şüpheli tutuklandı.
AA