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Vatan Şaşmaz Beşiktaş'ta bir otelde ölü bulundu

Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz ile bir kadın, Beşiktaş'taki otel odasında ölü bulundu.

Vatan Şaşmaz Beşiktaş'ta bir otelde ölü bulundu

Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz ile bir kadın, Beşiktaş'taki otel odasında ölü bulundu.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 10:22
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Vatan Şaşmaz Beşiktaş'ta bir otelde ölü bulundu

Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz ile bir kadın, Beşiktaş'taki otel odasında ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Cihannüma Mahallesi'ndeki lüks bir otelin görevlileri, bir odadan silah sesleri gelmesi üzerine, durumu polise bildirdi. 

Olay yerine gelen polis ekipleri, girdikleri odada, sunucu Şaşmaz ile Filiz A. isimli kadını, silahla vurulmuş olarak buldu. Yapılan kontrolde, sırtına kurşun isabet eden Şaşmaz ile başından vurulan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. 

Otel girişini araç trafiğine kapatan polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.  

Bu arada, otel odasının Filiz A. adına tutulduğu ve incelenen güvenlik kamerası kayıtlarından odaya başka kimsenin girmediğinin görüldüğü öğrenildi.    

"Gözaltı yok" 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma kapsamında, nöbetçi cumhuriyet savcısının söz konusu otel odasında inceleme yaptığı belirtildi.  

İncelemelerini tamamlayan nöbetçi savcının tanık beyanlarına başvurduğu bilgisi verilen açıklamada, olayla ilgili herhangi bir gözaltı işlemi bulunmadığı kaydedildi. 

Açıklamada, cenazelerin otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüleceği bildirildi.  

 "Onunla ilgili yaşadığım tek kötü anı maalesef bugün oldu"

Vatan Şaşmaz'ın menajeri Gökhan Karaduman, yaptığı açıklamada, olayla ilgili bilgi sahibi olmadığını söyledi. 

Karaduman, Şaşmaz ile menajer-sanatçı ilişkisinden ziyade ağabey-kardeş durumlarının olduğunu belirterek, "2006'da tanışıp çalışmaya başlamıştık. Vatan ağabeyin menajerlerinden biriydim. 11 yıl oldu. 11 yılda çok fazla iş yaptık. 11 yıl içerisinde Vatan ağabeyin herhangi birisiyle en ufak bir husumetini, bir tartışmasını, birini kırmışlığını, incitmişliğini görmedim, tanık olmadım. Onunla ilgili yaşadığım tek kötü anı maalesef bugün oldu." diye konuştu. 

Olayla ilgili bilgi sahibi olmayı beklediklerini dile getiren Karaduman, şunları kaydetti: 

"Filiz Hanım'la ilgili hiçbir şekilde bilgi sahibi değilim, hatta eşi dışında başka herhangi bayanla ilgili de bilgi sahibi değilim. Onlarca organizasyonlar, onlarca defa hayranları peşimizden koşardı ama Vatan ağabey sürekli kafasını önüne eğer koştururdu. Hiç böyle bir durum, yani insanların aklına gelen şeye ben ihtimal bile vermiyorum ama bilmiyorum da dediğim gibi hanımefendiyi tanımıyorum. 

Eski modellerden olduğu söyleniyor. Filiz Hanım'ın önce Vatan ağabeyi vurduğu, sonra kendisini vurarak intihar ettiği durumu söyleniyor, bu da izlenim üzerine, resmi bir açıklama değil. Benim kafama takılan en önemli şey; İstanbul'un göbeğinde 5 yıldızlı bir otele ruhsatlı dahi olsa o silah hadi girdi, nasıl aşağıda rehin alınmıyor, yukarı çıkıyor?" 

"Duygusal konuşmalar yapıyordu" 

Eker'in yeğeni Dora Ercan ise "Eşimle beraberdik. Allah, Vatan'ın ailesine sabır versin. (Filiz Aker) Yukarı çıktı. 'Yarım saat işim var. İneceğim birazdan' dedi. Birkaç kez aradım. 'Geliyorum.' dedi. Sonra tekrar aradım. Telefona çıkmadı. Zaten duygusal konuşmalar yapıyordu. Kendine zarar mı verecek? diye düşündüm." dedi. 

Ercan, kendisinin de teyzesi Filiz Aker'in ardından yukarı çıktığını ifade ederek, "Yukarı çıktım. Sonra eşimi çağırdım ve yanımıza güvenlik aldık. Vatan'ın yerde yattığını gördüm. Kapı kapanınca. 'Camdan atlamış olması lazım' dedim. 'Herhalde kendine zarar verdi' dedim. Allah ikisinin de mekanını cennet etsin. Ben Vatan'la hiç görüşmedim. 'Arkadaşım gelecek' dediği kişi Vatan'mış." şeklinde konuştu. 

AA

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