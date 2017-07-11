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"Vatan için gösterdiğiniz azminiz nesilden nesile gururla aktarılacak"

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz,"Vatan için canınızı hiçe sayarak gösterdiğiniz azminiz, fedakarlığınız ve vatan sevginiz bu aziz millet tarafından nesilden nesile gururla aktarılacaktır." dedi.

"Vatan için gösterdiğiniz azminiz nesilden nesile gururla aktarılacak"

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz,"Vatan için canınızı hiçe sayarak gösterdiğiniz azminiz, fedakarlığınız ve vatan sevginiz bu aziz millet tarafından nesilden nesile gururla aktarılacaktır." dedi.

11 Temmuz 2017 Salı 15:05
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"Vatan için gösterdiğiniz azminiz nesilden nesile gururla aktarılacak"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "15 Temmuz'da hain darbe girişimine karşı ülkemizin birliğini korumak ve ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak için gösterdiğiniz kahramanlık aziz milletimiz için şanlı bir destan ve gurur vesilesi olmuştur." dedi.

Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Sivas'ın Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Polis Şehitliği ve Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti.

Burada şehit ailelerine başsağlığı dileyen Yılmaz, 15 Temmuz şehitlerinden 4. Sınıf Emniyet Müdürü Münir Murat Ertekin ve diğer şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

"Vatanımıza layıkıyla sahip çıkmak için emanetinize helal getirmeyeceğiz"

Burada şeref defterini imzalayan Yılmaz, deftere yazdıklarını okuyarak şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimiz, ülkemizin birliği ve beraberliği, devletimizin bekası için canlarına hiçe sayan şehitlerimiz, minnet ve en derin şükranlarımızla huzurunuzdayız. 15 Temmuz'da hain darbe girişimine karşı ülkemizin birliğini korumak ve ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak için gösterdiğiniz kahramanlık aziz milletimiz için şanlı bir destan ve gurur vesilesi olmuştur. Vatan için canınızı hiçe sayarak gösterdiğiniz azminiz, fedakarlığınız ve vatan sevginiz bu aziz millet tarafından nesilden nesile gururla aktarılacaktır. Uğuruna şehadete erdiğiniz vatan toprağında rahat uyuyun. Bizlere emanet ettiğiniz vatanımıza layıkıyla sahip çıkmak için var gücümüzle çalışıp emanetinize helal getirmeyeceğiz. Sizleri, cesaretinizi, vatan sevginizi ve 15 Temmuz'u unutmayacak ve unutturmayacağız."

Yılmaz, daha sonra Ulu Cami'de 15 Temmuz şehitleri için okutulan mevlit programına katıldı.

Programa Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip ve diğer yetkililer ile şehit aileleri katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
şanlı Bir DestanMilli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz15 Temmuz
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